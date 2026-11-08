La Manchica estrena local con una carta para todos los gustos: El Gastrobar de Ana
VIDA
También ofrece tortillas, tostas, bocadillos y postres caseros, además de tapas de cortesía durante todo el día. Cuenta con una amplia selección de vinos y organiza catas mensuales.
El Gastrobar de Ana abrió sus puertas con una oferta que incluye desayunos, hamburguesas, tapas y platos como picaña, carrilleras o cachopo. Destacan sus especialidades “O pecado da Manchica” y “Ouro crocante da Manchica”, un gambón en pasta filo con alioli.
También ofrece tortillas, tostas, bocadillos y postres caseros, además de tapas de cortesía durante todo el día. Cuenta con una amplia selección de vinos y organiza catas mensuales. También prepara cocido por encargo para grupos. Los domingos sirven callos y pulpeiro y los fines de semana organizan tardeos con música.
- Dirección: A Manchica nº 47, bajo - A Merca
- Horario: De martes a Jueves de 07:30 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. Sábados de 08:00 a 00:00 horas. Domingos de 09:30 a 23.00 horas
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