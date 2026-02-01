Gastrobar Lima Perú, donde el sabor de la cocina tradicional peruana brilla en el corazón de Ourense

De la mano de Lizberh Jazmin Jaimes y Alexis Carlos Verde, este último con orígenes en Bande, abrieron hace unos meses las puertas de Gastrobar Lima Perú. Un local que es mucho más que un lugar donde tomar un buen café o hacer una parada a lo largo de la jornada. Es un lugar desde el que viajar a Perú a través del paladar gracias a su propuesta culinaria. Así, son especialistas en comida peruana tradicional, realizada al momento y siguiendo las recetas caseras. En su carta se pueden encontrar cerca de una veintena de platos que van desde ceviche o el chicharrón de pescado al chancho al cilindro, anticucho con rachi o arroz chaufa. Como bebidas, disponen de Inka Cola, chicha morada y cerveza cuzqueña.

Dirección: San Francisco, 19, Ourense

Horario: Cocina: de lunes a viernes, de 13,00 a 16,00 y de 20,00 a 22,00 h., y sábados y domingos, desde las 13,00 h. Abierto desde las 09,00 h. y los sábados y domingos desde las 12,00 h.