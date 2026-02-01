Gastrobar Lima Perú, donde el sabor de la cocina tradicional peruana brilla en el corazón de Ourense
COMIDA PERUANA
En Gastrobar Lima Perú son especialistas en comida peruana tradicional, realizada al momento y siguiendo las recetas caseras.
De la mano de Lizberh Jazmin Jaimes y Alexis Carlos Verde, este último con orígenes en Bande, abrieron hace unos meses las puertas de Gastrobar Lima Perú. Un local que es mucho más que un lugar donde tomar un buen café o hacer una parada a lo largo de la jornada. Es un lugar desde el que viajar a Perú a través del paladar gracias a su propuesta culinaria. Así, son especialistas en comida peruana tradicional, realizada al momento y siguiendo las recetas caseras. En su carta se pueden encontrar cerca de una veintena de platos que van desde ceviche o el chicharrón de pescado al chancho al cilindro, anticucho con rachi o arroz chaufa. Como bebidas, disponen de Inka Cola, chicha morada y cerveza cuzqueña.
- Dirección: San Francisco, 19, Ourense
- Horario: Cocina: de lunes a viernes, de 13,00 a 16,00 y de 20,00 a 22,00 h., y sábados y domingos, desde las 13,00 h. Abierto desde las 09,00 h. y los sábados y domingos desde las 12,00 h.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DEDICACIÓN E APLICACIÓN
A Orquestra do Conservatorio, finalista nacional, da man de Raquel Carrera Álvarez
CONFIANZA DEL CLIENTE
Abogados Rosas & Filgueira, trato cercano, directo y personalizado, su mejor aval
Lo último
AL DESNUDO, MENOS UNO
La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta
INVESTIGADO COMO ASESINATO MACHISTA
Apuñalan mortalmente a una mujer de 50 años en Mos
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 1 de febrero