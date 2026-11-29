Cuando llegan las últimas semanas del año, Ourense despliega una red de solidaridad que demuestra hasta qué punto el compromiso social forma parte de la identidad de la ciudad y la provincia. Más allá del alumbrado y las compras propias de estas fechas, numerosas entidades, colectivos ciudadanos y voluntarios intensifican una labor que ya desarrollan durante los doce meses para garantizar que ningún hogar quede atrás en Navidad. Desde la recogida de alimentos y juguetes hasta los mercadillos artesanales y los rastrillos benéficos, la cooperación entre vecinos, empresas, centros educativos e instituciones convierte el mes de diciembre en un ejemplo de apoyo mutuo.

Uno de los pilares de este movimiento es la atención a las necesidades más básicas de las familias vulnerables, especialmente aquellas con menores a su cargo. Organizaciones como el Banco de Alimentos, Cruz Roja o Amencer, en estrecha coordinación con las agrupaciones de Cáritas en los distintos barrios, redoblan sus esfuerzos para que las mesas cuenten con productos esenciales y algún detalle propio de estas fiestas.

Participación e inclusión

A través de grandes recogidas en supermercados, campañas en colegios y eventos deportivos solidarios, la ciudadanía responde aportando alimentos y juguetes educativos que permiten aliviar el impacto del encarecimiento de la cesta de la compra y de los gastos domésticos. En este proceso cobra especial importancia el cuidado de la dignidad de cada familia, facilitando que sean los propios padres y madres quienes entreguen los regalos a sus hijos para mantener intacta la ilusión de estas fechas.

A esta labor asistencial se suma una vertiente participativa e inclusiva que transforma la solidaridad en un espacio de encuentro y visibilidad.

Iniciativas como el mercadillo navideño de Aspanas muestran el talento y la creatividad de las personas con discapacidad, que elaboran a mano piezas únicas a partir de materiales reciclados y comparten su trabajo en directo con los visitantes. Por su parte, colectivos como Solidaridad Motera aportan cercanía y agilidad recogiendo juguetes, ropa y libros para casas de acogida y asociaciones de toda la provincia, demostrando que cualquier persona puede sumar esfuerzo y tiempo sin necesidad de grandes recursos.

La mirada solidaria de Ourense también trasciende sus propias fronteras mediante proyectos de cooperación internacional como el rastrillo navideño de Manos Unidas. Gracias a las donaciones vecinales y a la venta de artículos simbólicos, la ciudad contribuye a financiar programas de desarrollo, acceso al agua potable y apoyo a la mujer en comunidades desfavorecidas, al tiempo que abre puertas a nuevas colaboraciones sociales en el entorno local.

Comunidad más justa

A pesar de las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares y de retos como la necesidad de impulsar el relevo generacional entre el voluntariado, la respuesta ourensana confirma que las pequeñas aportaciones individuales siguen generando un impacto colectivo decisivo, especialmente en estas fechas.

En cada caja de alimentos, en cada juguete clasificado y en cada hora cedida de forma altruista late una misma convicción compartida por todas las entidades de la ciudad, la certeza de que la verdadera esencia de la Navidad reside en acompañar, dignificar y construir una comunidad más justa y fraterna.

Aspanas

Javier Rodríguez, presidente de Aspanas. | Alán Pérez

Organizó la novena edición de su tradicional mercadillo solidario como escaparate de creatividad e inclusión. Lo hicieron de nuevo en el centro comercial Ponte Vella, mostrando el fruto de meses de dedicación en los talleres ocupacionales del centro.

Son los propios usuarios de los talleres los que elaboran los artículos a mano, apostando firmemente por el reciclaje y dando una segunda vida a elementos cotidianos. Adornos para el árbol, belenes enmarcados, figuras de duendes y gnomos, velas artesanales, llaveros y piezas decorativas son algunos de ellos.

Más allá de la mera exposición, el mercadillo funciona como un taller vivo en el que los visitantes pueden comprobar de primera mano el proceso artesanal. Han sido la respuesta ciudadana y el respaldo institucional los que han convertido esta cita en un clásico del calendario ourensano, cuyo objetivo es la visibilidad y la plena inclusión social. El segundo gran pilar del mercadillo es el impacto emocional y motivacional que tiene sobre los propios participantes, porque, al fin y al cabo, se trata de “que ellos se sientan útiles, que sientan que están haciendo algo con sentido”.

Solidaridad Motera

Manolo, Geny, Fernando y Víctor de Solidaridad Motera. | Alán Pérez

Regresa con su recogida de juguetes. La trayectoria de este colectivo suma ya alrededor de dos décadas de compromiso social a través del voluntariado abierto y la cooperación. Además de la campaña de Navidad, su labor se extiende durante todo el año mediante acciones muy cercanas.

En estas fechas, la respuesta ciudadana ante el llamamiento navideño vuelve a ser muy positiva, impulsada por el espíritu solidario de estas fechas. Los voluntarios de este grupo defienden la solidaridad accesible y el aprovechamiento de los recursos en buen estado y recuerdan que “lo importante es sumar desde las posibilidades reales de cada persona”. Y así lo hacen ellos durante todo el año.

Cruz Roja

Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja Ourense. | Alán Pérez

Aunque desarrolla una intensa labor social durante todo el año, la llegada de la Navidad intensifica especialmente la atención hacia la infancia con la entrega de juguetes en colaboración con colectivos como Solidaridad Motera y recogidas en Carrefour, donde estarán los días 11, 12 y 13 de diciembre.

Uno de los pilares fundamentales de este dispositivo es preservar la dignidad y la ilusión de los más pequeños en cada hogar y nunca entregan los juguetes directamente a los niños para que puedan hacerlo sus padres.

Actualmente, la demanda de ayuda sigue siendo muy elevada porque “las personas que están en esta situación cada vez se ven más apretadas” por el coste general de la vida.

A pesar de este contexto complejo, la ciudadanía ourensana continúa respondiendo de manera muy positiva a los llamamientos solidarios, aunque la organización sí percibe un ligero descenso porque los propios donantes están sufriendo el impacto de la inflación. Frente a este reto, Cruz Roja redobla sus esfuerzos para optimizar cada recurso disponible con el propósito de “que los más vulnerables no lo noten tanto”.

Amencer

Xulio Iglesias, director de Amencer. | Alán Pérez

Cuarenta ediciones van ya de la Operación Quilo, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más arraigadas en Ourense. A esta gran recogida de alimentos y juguetes, se une el propósito de “sensibilizar a la sociedad”.

A lo largo de estas cuatro décadas, el contexto social y solidario de la ciudad ha cambiado notablemente, lo que ha modificado el volumen de kilos recogidos sin que disminuya el compromiso vecinal. “Cuando éramos nosotros los únicos eso estábamos en 20 toneladas, que era una bestialidad”, frente a las seis u ocho toneladas que recogen ahora, un descenso que vincula a la multiplicación de campañas y a las dificultades económicas de muchas familias, no a una falta de solidaridad.

El enfoque de Amencer parte de su identidad como entidad educativa y de la convicción de que la Navidad exige una atención especial a quienes atraviesan apuros. La movilización de Amencer se intensifica durante cerca de un mes, implicando a empresas, colegios, entidades deportivas y culturales. Uno de los momentos clave es la participación de niños y jóvenes para que vayan tomando conciencia con la solidaridad.

Manos Unidas

María Crespo, delegada de Manos Unidas en Ourense. | Alán Pérez

También ha puesto en marcha su tradicional rastrillo solidario para dar una segunda vida a objetos cotidianos y convertirlos en ayuda directa para el desarrollo. Desde ropa y bisutería hasta piezas de cerámica, vajillas o platos que ya no utilizan en sus hogares que los ourensanos pueden adquirir a precios simbólicos.

Todo lo que se recauda en este espacio no se destina a un fondo genérico, sino que tiene un objetivo concreto dentro de los programas internacionales que coordina la organización desde Madrid y, en esta ocasión, los fondos obtenidos en Ourense contribuirán a financiar un proyecto en Paraguay.

La respuesta de la ciudadanía mantiene viva la cadena de solidaridad gracias a quienes se acercan tanto a donar como a adquirir artículos. De cara al futuro y pensando ya en la próxima edición primaveral del rastrillo, la entidad trabaja en una nueva vía de colaboración con el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Para quienes impulsan esta iniciativa día a día, el esfuerzo organizativo se ve “recompensado con creces” por el valor humano de la experiencia y el impacto real que genera en la sociedad.

Banco de Alimentos

Cecilio Santalices, presidente del Banco de Alimentos de Ourense. | Alán Pérez

La labor se desarrolla durante todo el año, incluso en verano, pero estas semanas concentran un esfuerzo especial para reforzar los lotes de las familias con niños en Navidad con el objetivo de que nadie carezca de lo básico y disfrute también de productos navideños .

En sus campañas, contar con personas cercanas al barrio genera confianza y garantiza que los alimentos donados se reparten entre las entidades sociales del territorio. En este punto, Cecilio Santalices explica que “es normal que baje porque la cesta de la compra se ha encarecido muchísimo”. No obstante, asegura que la respuesta de la sociedad ourensana es muy positiva.

Junto a las campañas de donación, el Banco de Alimentos mantiene un trabajo constante contra el desperdicio alimentario recuperando productos aptos procedentes de cadenas de suministro y empresas. Todo ello gracias al compromiso diario de sus voluntarios, que nunca sobran y “siempre hacen falta manos”. En el Banco de Alimentos “todos podemos aportar algo”, una filosofía abierta que busca facilitar la incorporación de nuevos colaboradores en la provincia.