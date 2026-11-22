Tras más de tres décadas al frente de la informática del Concello de Lalín, Carlos Vence Lago cierra su etapa profesional dejando como legado uno de sus mayores logros: situar al municipio a la vanguardia de la ciberseguridad en Galicia, convirtiéndolo en el primer ayuntamiento de primera categoría certificado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Apasionado por la tecnología y por los nuevos desafíos que plantean la inteligencia artificial, su trayectoria va mucho más allá de la gestión informática municipal. Desde su juventud en la Ciudad de los Muchachos y su experiencia educativa en Colombia hasta su compromiso con la defensa de los derechos vecinales frente a la contaminación acústica en el Casco Vello de Ourense, su vida ha estado marcada por la inquietud, el aprendizaje y la participación social. Nacido en Caracas, hijo de emigrantes gallegos, afronta una nueva etapa esperando dedicar más tiempo a la familia, a la fotografía y astronomía sin renunciar a una convicción que ha acompañado su trayectoria: la gestión pública debe situar siempre el bienestar, la salud y los derechos de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés.

Pregunta. ¿Aunque en Ourense es conocido por su actividad vecinal, es técnico informático en el Concello de Lalín, donde han conseguido una importante acreditación?

Respuesta. Su finalidad es garantizar la seguridad de la información de las administraciones públicas y, en definitiva, proteger también la información del propio Estado. Varios ayuntamientos han sufrido ciberataques que provocaron el cifrado de sus sistemas y el secuestro de su información. En algunos casos se llegaron a pagar rescates para intentar recuperarla, una práctica que, además de no garantizar la recuperación de los datos, puede contribuir a financiar nuevas actividades delictivas. A veces no somos suficientemente conscientes de lo que está en juego. La ciberseguridad consiste sobre todo en proteger la información de las personas, datos de salud, cuentas bancarias, y otros aspectos de nuestra vida privada que las administraciones tienen la obligación de proteger. También está en juego la propia gestión económica municipal, porque un ataque puede comprometer la contabilidad, el pago de facturas o las nóminas de los trabajadores. Es un trabajo apasionante y al que he dedicado mucho esfuerzo. Me habría gustado continuar, especialmente porque estamos entrando en una etapa decisiva con el desarrollo de la computación cuántica, que obligará a replantear buena parte de los sistemas criptográficos sobre los que descansa actualmente nuestra seguridad digital. Pero ha llegado el momento de jubilarme y cerrar esta etapa profesional.

P. Deja un buen sabor de boca jubilarse con este logro.

R. Por supuesto. Es una satisfacción enorme y un orgullo poder contarles algún día a mis nietas, que su abuelo contribuyó a que el Concello de Lalín fuese el primero de su categoría en conseguir esta certificación. Pero sería injusto atribuirme todo el mérito. Hubo un importante trabajo de colaboración con la Amtega y el Centro Criptológico Nacional. Cuatro años de trabajo conjunto para adaptar los sistemas a las exigencias del ENS. El proceso fue extraordinariamente riguroso. Se revisó prácticamente toda nuestra infraestructura tecnológica.

P. ¿Dónde suele estar el mayor punto débil de una administración?

R. En una administración hay muchas puertas que debemos mantener cerradas, pero, por lo general, el mayor punto débil es el factor humano. Muchas brechas de seguridad se producen por errores, descuidos o negligencias de las propias personas. Por eso, una de las tareas fundamentales es formar y concienciar a todo el personal, incluidos los responsables políticos, que en ocasiones son los primeros en saltarse las medidas de seguridad. Un ejemplo es el uso de aplicaciones como WhatsApp o Telegram para compartir información de trabajo sin tener en cuenta los riesgos de utilizar canales ajenos a los establecidos por la Administración. Con la inteligencia artificial sucede algo parecido. Es una herramienta extraordinaria, pero no podemos introducir alegremente información confidencial o datos personales en estas plataformas, porque podemos perder el control sobre su tratamiento. Y las amenazas no siempre son visibles. Algunos programas maliciosos pueden permanecer ocultos durante años recopilando información y otros, como el ransomware, llegar a bloquear por completo una administración y sus servicios.

P. ¿Cómo ha cambiado la informática desde que empezó?

R. Desde principios de los años noventa, hasta hoy, la informática ha cambiado de una manera extraordinaria. Hemos pasado de unos sistemas relativamente sencillos y aislados a un mundo completamente interconectado, en el que prácticamente todo depende de la tecnología. El crecimiento es exponencial. La inteligencia artificial es un buen ejemplo de ello y la computación cuántica supondrá otro gran desafío. Ese salto me encontrará ya jubilado, pero pienso seguirlo muy de cerca y disfrutarlo desde fuera.

P. Antes de entrar de lleno en el movimiento vecinal, usted tuvo también una etapa ligada a Los Muchachos y a Latinoamérica.

R. De joven estuve ligado a la Ciudad de los Muchachos, con el padre Silva, y poco después participé en la gira por Sudamérica. Aquella experiencia me llevó a Colombia, donde pasé casi dos años enseñando a niños. Pero también aprendí mucho de ellos, probablemente tanto o más de lo que yo pude enseñarles. Fue una etapa que me marcó profundamente y que me ayudó a entender algo que sigo creyendo: compartir conocimientos y dedicar parte de nuestro tiempo a los demás, sin esperar nada a cambio, es una de las experiencias más enriquecedoras.

P. Hablando de gestión municipal, ¿cómo entró en el movimiento vecinal de Ourense?

R. Nos mudamos de A Carballeira al Casco Vello. Al principio todo parecía tranquilo, hasta que una noche un establecimiento instaló un DJ en plena calle y mantuvo la música hasta las seis y media de la mañana, a un volumen ensordecedor. Pensamos que sería algo excepcional, pero la situación comenzó a repetirse. Los vecinos acabamos reuniéndonos para presentar una queja ante el Concello. Aquella actividad se había celebrado sin autorización, sin los controles pertinentes y superando los límites acústicos nocturnos. Todo el mundo comprende que verter aceite en un río es contaminar, pero todavía cuesta aceptar que el ruido también es contaminación y que puede resultar igualmente perjudicial para la salud. Nunca hemos estado en contra de la hostelería ni de que la gente disfrute del ocio nocturno. Lo que no podemos aceptar es que el derecho a divertirse de unos se imponga sobre el derecho al descanso y a la salud de quienes vivimos aquí. Ambos derechos deben ser compatibles, y precisamente para garantizar esa convivencia existen las ordenanzas y las administraciones responsables de hacerlas cumplir. Cuando las normas no se aplican, el problema deja de ser exclusivamente de quienes generan el ruido y pasa a ser también de quienes tienen la obligación de controlarlo. Imagínese lo que supone levantarse a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar, conducir después de una noche sin dormir y soportar dolores de cabeza día tras día. Cuando esto se convierte en habitual, lo que para unos es ocio nocturno, para quienes lo padecemos acaba convirtiéndose en odio nocturno.

P. ¿Qué les respondieron?

R. La primera reclamación la presentamos cuando Jesús Vázquez era alcalde. Él mismo nos confirmó que aquella actividad no contaba con autorización municipal. Decidimos constituir la asociación O Cimborrio. Hoy, con la experiencia adquirida, me arrepiento de no haberla registrado como asociación medioambiental, porque nos habría proporcionado mayores posibilidades de actuación y protección jurídica. También tuve que explicar al alcalde Gonzalo Pérez Jácome qué era una Zona Acústicamente Saturada y recordarle que el Casco Histórico de Ourense ya había sido declarado zona de especial protección acústica en 2002. No estábamos reclamando nada extraordinario, sino que se aplicaran las herramientas legales existentes para proteger el descanso y la salud de los vecinos. Cuando Cudeiro dejó el área de Urbanismo, firmó dos providencias que permitieron actuar contra dos locales que no tenían licencia de pub. El más sonado, sin duda fue el Moscow. Posteriormente se cerraron 16 locales que ejercían irregularmente. Sin embargo, volvieron a abrir sin que se adoptaron medidas. Ese es uno de los grandes problemas: conseguir que se aplique la normativa y, sobre todo, que tenga continuidad en el tiempo.

P. ¿No mejoró el descanso de los vecinos?

R. La situación llegó a ser tan insoportable que tuvimos que abandonar nuestra casa y marcharnos al rural con nuestra hija. Nos decían: “Si no te gusta el ruido, vete al monte”. Pero quien debe aislarse acústicamente es quien genera el ruido, no quien lo padece. La normativa establece límites claros, pero sin mediciones ni controles se convierten en papel mojado. Hay sonómetros adquiridos en 2006 que no están operativos. Llamas a la Policía, los locales bajan el volumen y, cuando llegan los agentes, aparentemente ya no hay ruido. Aquello afectó gravemente a nuestra salud psicológica y tuvimos que acudir al psicólogo y al psiquiatra. Recuerdo que un día, en una cafetería, reaccioné airadamente ante unas chicas que gritaban. Me marché avergonzado. Había llegado a vivir en permanente estado de alerta. Tuvimos que cambiar a nuestra hija de colegio a mitad de curso. Nos lanzaron huevos contra las ventanas y dañaron la puerta blindada del portal. Otras familias también han tenido que marcharse. El Casco Vello se está convirtiendo en una zona de sacrificio, donde determinados intereses económicos parecen valer más que la salud de sus vecinos. Solo queríamos poder vivir y descansar en nuestra propia casa.

P. ¿Cómo evoluciona?

R. El Casco Vello debería ser una de las grandes joyas de Ourense por su valor histórico y patrimonial. Sin embargo, sufre abandono, suciedad, vandalismo y degradación. Solicitamos instalar carteles apelando al respeto vecinal y nos lo denegaron. Hemos tenido que contratar a un perito para documentar infracciones que debería controlar el Concello: locales con puertas y ventanas abiertas, consumo en la vía pública y obras presuntamente ilegales. También existen informes técnicos que cuestionan la legalidad de toldos y elementos instalados en fachadas protegidas, mientras los expedientes se paralizan o quedan sin resolver. Acudir a los tribunales supone costes elevados y años de espera, con victorias que a menudo llegan demasiado tarde. Lo preocupante es que los vecinos tengamos que emplear nuestros recursos para exigir que el Ayuntamiento cumpla sus obligaciones. Proteger el Casco Vello no consiste únicamente en conservar sus edificios, sino también en cuidar a quienes viven en ellos.

P. ¿Cuál sería el modelo de convivencia entre actividad económica y descanso vecinal?

R. La actividad económica es necesaria y nunca hemos estado en contra de la hostelería. Yo mismo frecuento la zona de los vinos, pero poco. El problema surge cuando determinados negocios obtienen beneficios a costa del vecindario, generando ruido, suciedad y ocupando calles hasta dificultar el paso de ambulancias, taxis o vehículos de reparto. Incluso el presidente de la asociación de hostelería llegó a proponernos adelantar el cierre a las tres de la madrugada, porque después el negocio no resultaba rentable. Sin embargo, cuando acudimos a reunirnos con el alcalde, nos dejaron solos. También documentamos que 27 establecimientos tenían los limitadores acústicos sin funcionar o no los utilizaban, algunos desde hacía años. El problema no es la falta de normas, sino la falta de voluntad para hacerlas cumplir. El derecho al descanso, a la intimidad del hogar y a la salud no puede quedar subordinado a los intereses económicos de ningún negocio.

P. Ahora que llega la jubilación, ¿qué queda de aquel joven de la Ciudad de los Muchachos y qué proyectos tiene?

R. Creo que queda mucho de aquel joven: la curiosidad, las ganas de aprender y la ilusión por nuevos proyectos. La jubilación no es el final, sino la oportunidad de dedicar más tiempo a lo que me apasiona. La fotografía y la astronomía ocupan un lugar importante en mi vida. Tengo mi telescopio preparado en el rural, lejos de la contaminación lumínica. Contemplar estrellas, galaxias y nebulosas te hace comprender la inmensidad del universo y lo insignificantes que somos. La astronomía es una extraordinaria cura de humildad. Con mis compañeros del grupo Fotosíntese comparto retos mensuales, cursos, exposiciones y salidas para fotografiar acontecimientos culturales y etnográficos. Es otra manera de aprender, observar y compartir experiencias. También quiero disfrutar más de mi familia, especialmente de mis nietas, y dedicar tiempo a la casa y a tantos proyectos pendientes. No pienso jubilarme de la curiosidad, de las ganas de aprender ni de disfrutar de la vida. Simplemente tendré más tiempo para hacerlo.