Carta de pizzas y tapas a partir del mes de febrero en Café Bar O Portal

Café Bar O Portal ofrece tostadas, bollería o pinchos variados elaborados cada día para desayunar. En febrero amplía su propuesta sirviendo pizzas

Interior del Café Bar O Portal en la calle Progreso de Ribadavia. | Miguel Ángel

El Café Bar O Portal, en Ribadavia, es un buen lugar donde comenzar las mañanas disfrutando de un buen desayuno en un agradable entorno. Un desayuno en el que el buen café se puede acompañar de tostadas, bollería o alguno de sus pinchos variados que elaboran cada día y que van desde la tortilla a las pulgas con diferentes rellenos como jamón y queso, bacon, vegetal... De cara el próximo mes de febrero cuentan con ampliar su propuesta sirviendo también pizzas, tanto desde una carta definida como para elaborar con los ingredientes al gusto del consumidor, así como un amplio surtido de tapas como zorza, oreja, guisos, callos…

  • Dirección: Calle Progreso, 2, Ribadavia
  • Horario:De 08,00 a 21,00 horas. Lunes, cerrado

