Club Milanesa, la tradición de un plato con sabor argentino

Ourense suma una nueva propuesta gastronómica con sabor internacional. Bar Milanesa, un establecimiento que apuesta por uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina. La especialidad de la casa gira en torno a este producto, ofreciendo distintas variedades para todos los gustos, como la napolitana, la cuatro quesos, la sencilla, la conocida como a caballo, que lleva dos huevos por encima, y la de cheddar y bacon.

Además de las milanesas, el local completa su oferta con otros productos como tequeños, patatas fritas con toppings, entre ellos cheddar y bacon, salchichas y perritos calientes. Sus lazos con Argentina le llevaron a emprender. Aunque abrieron sus puertas hace un par de semanas, están muy contentos con el recibimiento de los clientes.

Dirección: Rúa Iglesias Alvariño, 5, Ourense

Contacto: 603 12 01 18