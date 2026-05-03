Code Ideo Dental ofrece un diagnóstico completo para una salud dental de vanguardia

La clínica Code Ideo Dental de O Carballiño se consolida como un referente de salud bucodental en Galicia, apostando por un modelo de centros propios cuya misión principal es descentralizar la tecnología de alta gama, acercando equipos como el TAC dental y el escáner intraoral a localidades fuera de las capitales para evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes. El centro destaca por su enfoque en la especialización con un equipo multidisciplinar donde cada doctor se dedica a un área, ya sea implantología, ortodoncia, estética o periodoncia. Esto permite ofrecer un diagnóstico integral y soluciones completas sin que el usuario deba salir de la clínica. Con el objetivo de hacer accesible la salud dental, ofrece facilidades de pago y financiación flexible.

Dirección: Rúa Tomás María Mosquera, 4, O Carballiño

Contacto: 988 273 434