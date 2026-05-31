Comidas y una deliciosa paella popular en el San Cristóbal de O Barco
VIDA
El Café San Cristóbal reabre sus puertas en O Barco con nueva gerencia
El Café San Cristóbal ha reabierto sus puertas con nueva gerencia en O Barco, apostando por una fórmula basada en la comodidad, la comida de calidad y un amplio horario de apertura adaptándose a las necesidades de los clientes. Con una gama de desayunos centrada en los clásicos indispensables para empezar la jornada, como cruasanes, napolitanas, tostadas variadas o bocadillos recién hechos, el local suma también una oferta de cocina con pizzas, hamburguesas, patatas bravas y aloli. Uno de los grandes atractivos es su paella popular mensual. Allí la cocina y sirven de forma gratuita a los clientes.
Dirección
Avenida Elena Quiroga, 26, O Barco
Horario
De 6:30 a 1:00 horas (horario cotinuo)
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