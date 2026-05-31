EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia

Comidas y una deliciosa paella popular en el San Cristóbal de O Barco

VIDA

El Café San Cristóbal reabre sus puertas en O Barco con nueva gerencia

Freddy Ramírez durante la última paella del San Cristóbal.
Freddy Ramírez durante la última paella del San Cristóbal.

El Café San Cristóbal ha reabierto sus puertas con nueva gerencia en O Barco, apostando por una fórmula basada en la comodidad, la comida de calidad y un amplio horario de apertura adaptándose a las necesidades de los clientes. Con una gama de desayunos centrada en los clásicos indispensables para empezar la jornada, como cruasanes, napolitanas, tostadas variadas o bocadillos recién hechos, el local suma también una oferta de cocina con pizzas, hamburguesas, patatas bravas y aloli. Uno de los grandes atractivos es su paella popular mensual. Allí la cocina y sirven de forma gratuita a los clientes.

Dirección

Avenida Elena Quiroga, 26, O Barco

Horario

De 6:30 a 1:00 horas (horario cotinuo)

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