Comidas y una deliciosa paella popular en el San Cristóbal de O Barco

El Café San Cristóbal ha reabierto sus puertas con nueva gerencia en O Barco, apostando por una fórmula basada en la comodidad, la comida de calidad y un amplio horario de apertura adaptándose a las necesidades de los clientes. Con una gama de desayunos centrada en los clásicos indispensables para empezar la jornada, como cruasanes, napolitanas, tostadas variadas o bocadillos recién hechos, el local suma también una oferta de cocina con pizzas, hamburguesas, patatas bravas y aloli. Uno de los grandes atractivos es su paella popular mensual. Allí la cocina y sirven de forma gratuita a los clientes.

Dirección

Avenida Elena Quiroga, 26, O Barco

Horario

De 6:30 a 1:00 horas (horario cotinuo)