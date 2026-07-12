O Cuartel, el sabor de siempre en un rincón con historia
VIDA
Ubicado en un edificio de más de 300 años de historia el Café Bar O Cuartel ( Laza) es un lugar donde los pinchos y la cocina tradicional destacan en su carta
En pleno corazón de Laza, Café Bar O Cuartel abre sus puertas durante todo el día para ofrecer desayunos, cafés, refrescos y un ambiente acogedor en cualquier momento. Cada consumición se acompaña de pinchos caseros gratuitos, elaborados con el sabor de la cocina tradicional. Su terraza, resguardada bajo una parra, invita a disfrutar de una agradable pausa al aire libre, mientras que el trato cercano y familiar hace que cada visita sea especial. Remodelado recientemente, el establecimiento mantiene la esencia de un edificio con más de 300 años de historia, donde la tradición y la comodidad se unen para crear un espacio único con identidad.
- Dirección: Calle Picota n.º 13 – Laza
- Horario: De lunes a viernes: de 07:30 a cierre. Sábados y domingos: de 09:00 a cierre
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último