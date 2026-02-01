Disfruta de platos del día según el mercado con banda musical de los 80 en El Último Café

MÚSICA Y GASTRONOMÍA

Desde primera hora de la mañana hasta el final de la jornada los asistentes pueden disfrutar de alimentos de calidad y música de los años 80

Diana Torres y José Gil en El último café.
Diana Torres y José Gil en El último café. | Martiño Pinal

Diana Torres y José Gil son los nombres que se encuentran tras las puertas de El último café, un local que comienza las mañanas con el primer café y que a la hora de comer ofrecen platos del día que varían según el mercado y que pueden ir desde un arroz con chipirones a callos o carne asada. Además, dispnen de raciones, empanadillas de maíz con diferentes rellenos, bocadillos… y, a lo largo de la jornada no falta un pincho degustación para acompañar cada consumición. Y todo bajo un hilo musical muy especial: los mejores temas que pusieron banda sonora a los años 80.

  • Dirección: Pena Redonda, 6, bajo derecho, Ourense
  • Horario: De 10,30 a cierre

