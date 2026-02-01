Disfruta de platos del día según el mercado con banda musical de los 80 en El Último Café

COCINA TRADICIONAL
La buena cocina casera siguiendo recetas tradicionales en Casa Testa
MÚSICA Y GASTRONOMÍA
Diana Torres y José Gil son los nombres que se encuentran tras las puertas de El último café, un local que comienza las mañanas con el primer café y que a la hora de comer ofrecen platos del día que varían según el mercado y que pueden ir desde un arroz con chipirones a callos o carne asada. Además, dispnen de raciones, empanadillas de maíz con diferentes rellenos, bocadillos… y, a lo largo de la jornada no falta un pincho degustación para acompañar cada consumición. Y todo bajo un hilo musical muy especial: los mejores temas que pusieron banda sonora a los años 80.
