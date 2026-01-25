Café bar Los Alamos, del café diario a las sabrosas propuestas los días de feria

Juanma e Isaac, su hijo, en el Café Bar Los Alamos en Carballiño.

Hace casi dos meses que el Café Bar Los Alamos abrió de la mano de Juan Manuel Fernández convirtiéndose en un ilusionante proyecto que busca convertirse en un referente para comenzar las mañanas o hacer una parada en la jornada. Por la mañana comiezan ofreciendo buen café con bollería, tostadas, tortilla, pulgas variadas y empanadillas. A media mañana y tarde, acompañan cada consumición con un pincho degustación que varian cada día, y disponen de un amplio número de referencias de vinos y vermús.

Los días de feria (16 y 31) cuentan con pulpeira en la puerta y pueden comer en el local carne ao caldeiro, bacalao a la portuguesa, croca o chuleta de ternera. De cara el futuro esperan poder ofrecer también una buena carta de tapas.

Dirección: Calle Conde Vallellano, 22, Bajo, O Carballiño

Horario: De lunes a viernes, de 07,00 a cierre. Domingos, de 11,30 a cierre