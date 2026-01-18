Fabio Álvarez, virtuosismo y pasión por el piano

Pregunta. Hoy en día es un reputado pianista a nivel internacional que salió de Trives, ¿qué recuerdos y cuáles fueron sus comienzos?

Respuesta. Desde pequeño me fascinaba el piano. Recuerdo la emoción de leer esas partituras llenas de símbolos y transformarlas en música: un lenguaje antiguo que cobraba vida bajo mis manos. Esa sensación de conectar con algo más grande fue lo que me impulsó desde el principio y me acompañó siempre.

P. Fue su paso por Nueva York, donde obtuvo su Master of Music en la Manhattan School of Music, un hito en su trayectoria. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa? ¿Cómo fue?

R. Nueva York fue un sueño cumplido en todos los sentidos: personal, emocional y profesional. Estudiar en uno de los mejores conservatorios del mundo, rodeado de profesores de un nivel excepcional, y vivir casi siete años en Manhattan fue un antes y un después en mi vida. Es una ciudad llena de energía, que nunca duerme por completo, y que me nutrió enormemente. Además, me permitió conocer a gente apasionada por la música como yo, de culturas y mundos muy distintos. Esa etapa marcó mi visión de la vida y de la música, y sin ella no sería lo que soy hoy.

P. En ese sentido, ¿cree que es necesario marcharse de España para ser un gran pianista o para formarse?

R. Creo que siempre es enriquecedor salir del propio país, no necesariamente de España, sino de cualquier lugar donde uno se haya formado. Vivir en otro entorno cultural y musical aporta una perspectiva distinta del mundo, permite crecer como persona y como artista. Dicho esto, España cuenta con profesores de primer nivel mundial, y la formación aquí también es excelente.

Fabio Álvarez y el poder terapéutico de la música | Cedida

P. ¿Qué virtudes y defectos tiene EEUU y la propia España en cuestiones musicales?

R. Son dos mundos muy diferentes. En Estados Unidos destaca la ambición, la disciplina y la profesionalidad: todo se organiza con una claridad impresionante, y la vida musical está muy estructurada. España, en cambio, aporta un enfoque más cercano, más emocional y humano, con una tradición artística profunda. Cada país tiene sus fortalezas y debilidades, y aprender de ambos me ha hecho más completo como músico.

P. Ha recorrido numerosos escenarios, ¿cuál ha sido el más especial para usted?

R. Sin duda, el Carnegie Hall. Es un escenario icónico y representativo para cualquier músico, y allí también recibí el Orpheus Classical Music Award por mi primer disco. Fue un momento de reconocimiento y de confirmación de que estaba haciendo bien mi camino artístico.

Fabio Álvarez en el Carnegie Hall de Nueva York. | Cedida

P. Ha recogido numerosos premios, ¿podría hacernos un recorrido por algunos de ellos?

R. Entre otros reconocimientos, en junio recibí el Global Music Award, concretamente la Silver Medal por Outstanding Achievement, con mi tercer disco, Flowers Will Bloom, un proyecto muy personal producido por mi propio sello discográfico, Kaizen Classical. Cada premio ha sido especial, pero este tuvo un valor particular por la música que representaba y por haberlo hecho con un proyecto que me pertenece totalmente.

P. En la actualidad, ¿qué nos puede contar de su día a día?

R. Mi día a día combina música, trabajo y vida personal. Dedico varias horas al piano, imparto clases y trabajo en mis propios proyectos discográficos, además de en mi podcast, donde charlo con otros artistas y profesionales sobre creación e inspiración. Mi prioridad es cuidar mi salud física y mental: procuro pasar tiempo al aire libre con mi perra y hacer deporte casi a diario Cada jornada es un equilibrio entre disciplina, creatividad y trabajo.

P. ¿Qué cree que es lo más complicado para llegar a ser un pianista de renombre?

R. Se necesita mucho trabajo, constancia y, por supuesto, suerte. Pero también es fundamental vivir y absorber experiencias para tener algo que decir. No basta con tocar bien: hay que desarrollar una voz propia, crear proyectos interesantes y auténticos, y transmitir algo que conecte con el público.

P. Desde niño la música ha formado parte de su vida. ¿Qué cree que aporta la formación en música de forma paralela a los estudios reglados?

R. La música enseña disciplina, paciencia, concentración y sensibilidad. Paralelamente a los estudios académicos, desarrolla habilidades cognitivas, emocionales y sociales que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida.

Concierto de Fabio Álvarez en Santo Estevo. | Cedida

P. Cuéntenos algunos de los beneficios de la música. A nivel escolar, pero también en aspectos como afrontar episodios de ansiedad, una enfermedad…

R. La música tiene un poder terapéutico enorme: ayuda a concentrarse, a gestionar emociones y a encontrar calma en momentos de ansiedad o dificultad. También potencia la memoria, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo, y enseña a disfrutar del proceso además del resultado.

P. Personalmente, ¿cómo se siente al subirse a un escenario?

R. Siento una mezcla de emoción, responsabilidad, conexión y plenitud. Es un momento en el que todo lo aprendido y vivido se traduce en música. Es vulnerable y, al mismo tiempo, profundamente gratificante y adictivo.

Interpretación en la Fundación Juan March. | Cedida

P. El piano es para usted…

R. Un medio de expresión, un compañero y una forma de entender el mundo. A través del piano comunico lo que no podría decir con palabras y encuentro sentido y alegría en cada interpretación.

P. De cara al futuro, ¿dónde veremos a Fabio Álvarez?

R. Seguiré explorando la música desde distintos ángulos: conciertos, grabaciones, proyectos con mi sello Kaizen Classical y nuevas iniciativas que buscan dar oportunidades a otros músicos. Continúo con mi podcast “Esto no es clásica”, donde charlo con artistas y profesionales de distintos ámbitos sobre creación e inspiración, mientras sigo trabajando en repertorio para un nuevo proyecto. Mi objetivo es sentir y hacer sentir a través de la música, continuando una carrera activa y auténtica, siempre con la música como eje central.