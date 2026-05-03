Innovación, formación continua, resultados visibles y compromiso con la excelencia en Estética Avanzada Tatiana

Eva Tatiana, fundadora de estética avanzada Tatiana, ubicado en Avenida de Laza 5 en Verín, se ha consolidado como un referente en el sector gracias a su apuesta por la innovación, la tecnología y la atención personalizada.

El establecimiento ofrece tratamientos de última generación como el plasma jet, utilizado para mejorar la flacidez, arrugas y pequeñas imperfecciones cutáneas, y el plasma frío, orientado a la regeneración de la piel y especialmente eficaz en casos de acné. También destacan servicios como el Hollywood Peel, que aporta luminosidad inmediata al rostro, las limpiezas faciales profundas, la depilación láser, y la eliminación de tatuajes y micropigmentaciones.

Uno de los pilares del centro es la formación continua de su equipo, que se mantiene en constante actualización para incorporar las últimas tendencias y avances del sector estético, garantizando así tratamientos eficaces y seguros. En conjunto, Estética Avanzada Tatiana combina tecnología, profesionalidad y evolución constante para ofrecer resultados visibles y un servicio de alta calidad. Sus redes sociales son Tatiana Verín en Facebook y @evatatianasampaiomartins en Instagram.

Dirección: Avenida de Laza, 5, Verín

Contacto: 695 897 113