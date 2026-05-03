Innovación, formación continua, resultados visibles y compromiso con la excelencia en Estética Avanzada Tatiana
Estética Avanzada Tatiana ofrece tratamientos de última generación donde destacan servicios como el Hollywood Peel. La formación continúa de sus empleados también es uno de sus valores añadidos
Eva Tatiana, fundadora de estética avanzada Tatiana, ubicado en Avenida de Laza 5 en Verín, se ha consolidado como un referente en el sector gracias a su apuesta por la innovación, la tecnología y la atención personalizada.
El establecimiento ofrece tratamientos de última generación como el plasma jet, utilizado para mejorar la flacidez, arrugas y pequeñas imperfecciones cutáneas, y el plasma frío, orientado a la regeneración de la piel y especialmente eficaz en casos de acné. También destacan servicios como el Hollywood Peel, que aporta luminosidad inmediata al rostro, las limpiezas faciales profundas, la depilación láser, y la eliminación de tatuajes y micropigmentaciones.
Uno de los pilares del centro es la formación continua de su equipo, que se mantiene en constante actualización para incorporar las últimas tendencias y avances del sector estético, garantizando así tratamientos eficaces y seguros. En conjunto, Estética Avanzada Tatiana combina tecnología, profesionalidad y evolución constante para ofrecer resultados visibles y un servicio de alta calidad. Sus redes sociales son Tatiana Verín en Facebook y @evatatianasampaiomartins en Instagram.
- Dirección: Avenida de Laza, 5, Verín
- Contacto: 695 897 113
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