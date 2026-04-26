Disfrutar de una sabrosa carta para un picoteo informal entre amigos en café bar Nómada
VIDA
Con una carta variada para comidas y cenas, los días comienzan en Café Bar Nómada con desayunos donde se puede elegir entre bollería, tostadas o bocadillos
Hace casi nueve meses que el Café Bar Nómada abrió sus puertas en Bande de la mano de Silvia Royo para ofrecer desde los primeros desayunos con bollería, tostadas o bocadillos fríos y calientes para comenzar el día con energía. A lo largo del día funciona como café bar en el que cada consumición se acompaña de un pincho degustación y que pueden ser consumidos tanto en el interior como en su terraza.
A la hora de comer o cenar disponen de una carta con hamburguesas, pizzas, bocadillos o tapas variadas entre las que destacan las alitas, las croquetas los calamares a la romana o el lacón asado.
- Dirección: Calle San Roque, 18, Bande
- Horario: De 08,00 a 23,00 horas. Domingos, cerrado
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