Disfrutar de una sabrosa carta para un picoteo informal entre amigos en café bar Nómada

Hace casi nueve meses que el Café Bar Nómada abrió sus puertas en Bande de la mano de Silvia Royo para ofrecer desde los primeros desayunos con bollería, tostadas o bocadillos fríos y calientes para comenzar el día con energía. A lo largo del día funciona como café bar en el que cada consumición se acompaña de un pincho degustación y que pueden ser consumidos tanto en el interior como en su terraza.

A la hora de comer o cenar disponen de una carta con hamburguesas, pizzas, bocadillos o tapas variadas entre las que destacan las alitas, las croquetas los calamares a la romana o el lacón asado.