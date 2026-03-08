Javier Vargas, el guitarrista de blues que hace historia

Pregunta. Más de tres décadas al frente de la Vargas Blues Band y tras 28 discos publicados, llega “Barrio Blues” su nuevo álbum. ¿Qué nos puede desvelar de él?

Respuesta. Soy una persona inquieta, que siempre me sabe a poco mi creación. Así, tras el intenso año pasado girando con el disco “Down Under Blues”, decidí sacar “Barrio Blues” donde, además de incluir cuatro temas instrumentales inéditos, retomo canciones de otras épocas a las que he dado una revisión buscando nuevas colaboraciones y arreglos hasta sumar un total de 11 temas.

R. En este disco cuento con la colaboración especial de Andy Vargas, vocalista de Santana, que participa en las canciones “Amor verdadero”, “Para guarachar” y “Sangre española”, tema del que soy coautor con Manolo Tena.

R. He versionado “Conductores suicidas”, un tema con letra de Joaquín Sabina, a quien también admiro mucho, e incluido “Mexico City Blues”, un tema fronterizo, entre otros.

R. La principal característica de este álbum, con respecto al anterior o a cualquiera más antiguo, es que está realizado íntegramente en castellano. De ahí el nombre de “Barrio Blues”.

Javier Vargas, la guitarra más influyente del blues. | Cedida

P. ¿Cómo surgió la colaboración con Andy Vargas?

R. Lo conozco desde la época del álbum “Supernatural” (1999) de Santana, cuando comenzaba tocando como invitado del guitarrista mexicano. El pasado año hicieron parada en Madrid y, hablando con Andy Vargas, le comenté de este nuevo proyecto en el que quería sumergirme y que consideraba que podría encajar en tres temas -como comentaba “Amor verdadero”, “Para guarachar” y “Sangre española”-. No lo dudó. Así que él grabó en Los Ángeles y yo incluí la percusión y algunas guitarras nuevas. Realmente ha quedado alucinante.

P. Muy reciente es su álbum “Down Under Blues” que estrenó en pleno tour por Australia, ¿Qué poso ha dejado en usted esta experiencia?

R. Muchas vivencias e historias de carretera nuevas. Nos movimos por todo Australia, no solo cuando tocábamos en los conciertos programados, sino que también aprovechamos los días libres que nos llevaron a conocer lugares increíbles. Me ha quedado una vivencia increíble.

P. ¿Cómo han respondido los australianos a su música?

R. Ya había gente que me conocía, y creo que he ganado nuevos adeptos a mi música. Los conciertos han sido muy intensos, salas que estaban a rebosar de público, con una infraestructura y equipos y medios técnicos fabulosos.

R. En esta gira me fui solamente con Luis Mayo, que es el bajista y cantante de mi banda, y yo. Allí reunimos una banda con músicos de Australia que trabajaron en los EEUU, como Adrien Herbert en batería y percusión, -que ya había tocado con Richie Sambora-, y el cantante y guitarrista Glenn Whitehall, -que había estado en la banda de Keith Urban-. Con ellos dos llegamos a Australia, estuvimos ensayando todo el set, más de una veintena de canciones, a lo largo de una semana antes de salir de gira. Fueron conciertos en los que hice tanto un repaso por los temas más blues latino como por mi parte más rock. Y el resultado fue una experiencia inolvidable.

P. Hablamos de Australia, pero desde Argentina a Rusia pasando por Memphis, han sido solo algunos de los escenarios de su música. De puntos tan dispares, ¿cómo se siente y cómo recibe la gente su música?

R. Tocando, yo me siento fabuloso. Doy gracias por tener tantos seguidores en tantos lugares. En Rusia llegué a tocar en un multiusos donde un día se subía al escenario el guitarrista de jazz fusión Al Di Meola, al siguiente el guitarrista británico John McLaughlin, y, al tercero, yo. Y estaba todo “sould out”.

R. Ha sido en Rusia donde más éxito he tenido y donde me llegaron a alojar en una suite de tal nivel de lujo que cuando llegué a mi casa, me deprimí (risas). ¡Incluso tengo un club de fans allí! Cuando me lo dijeron no lo creía. Allí me estaban esperando y me llevaron de cena a un restaurante argentino de renombre en un guiño a mis raíces. Habían dispuesto el local con cartelería e imágenes de mi trayectoria y todos mis discos en ediciones de lujo. Firmé discos, posters… ante gente entregada a mi música. Y desde aquellas, volví numerosas veces.

Javier Vargas, “Historias de la carretera”. | Cedida

P. Hemos hablado de su intachable huella musical marcada por medio mundo y, en casa, en España, es considerado el guitarrista de blues más grande del país. Su trayectoria a lo largo de décadas está más que demostrada y avalada con un público fiel que le tiene en alta estima. A modo de confesión ¿tiene algún secreto para mantenerse en lo alto?

R. Creo que a los seguidores les doy algo especial: cuando van a un concierto mío sienten la emoción que yo siento al tocar la guitarra y hacer música. Lo que realmente les gusta y admiran de mis conciertos es que una vez que entran en la sala para escucharme, tienen una experiencia vital, “les carga las pilas”. Sienten la energía que yo transmito y que, de alguna manera, es más que música. Es emoción. Les hago reconfortarse y que se olviden de los problemas. Y, al final, todas las cosas que nos hacen sentir bien, nos rejuvenecen y hacen un “lifting en el alma”. Lo más importante para mí es que salgan con optimismo y con una sonrisa.

P. Y ya acercándonos a mi tierra, a Galicia, ¿cómo se siente en los conciertos que aquí ofrece?

R. Galicia es como si fuera un mundo aparte dentro de España. Yo considero que cuando llegas a Galicia es como si llegaras a otro país. Los gallegos tienen una forma de sentir y de vivir con su propia idiosincrasia, su música e incluso una filosofía de vida con la que me siento muy identificado: la capacidad que han tenido, tenéis, los gallegos de viajar, conocer nuevos mundos, emigrar, buscarse la vida… los gallegos son emprendedores por naturaleza y están en todas partes. Y aunque yo no tengo raíz gallega -son andaluzas-, sí que me siento cercano a esa inquietud de luchar por su futuro en cualquier parte del mundo.

Javier Vargas con más músicos. | Cedida

P. Ese sentimiento dice mucho de su persona y de su humildad.

R. Tengo un sentido de la responsabilidad inherente muy grande debido a mi educación. Básicamente, es porque sé el valor de conseguir las cosas. Nada es gratis. Nadie me regaló nada. Y el trabajo lo he tenido que hacer yo a lo largo de mi vida, luchando y renunciando a muchas cosas para llegar a ser quien soy. Para bien y para mal.

R. Me ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar aquí. Por eso valoro tanto esos aspectos en la gente. Y si no quieres sacrificarte, no critiques, quédate en tu casa. O por lo menos respeta a la gente que lucha por algo, un ideal, sea cual sea su profesión: músico, cineasta, escritor, científico… para que vivamos, de alguna manera, en un mundo mejor

R. Y yo, en este momento de mi vida, me he dado cuenta de que el camino aún sigue adelante. Uno nunca termina de tocar tan bien la guitarra como quería, de tener todo el éxito que ansiaba…

P. ¿Se suman las nuevas generaciones a su música?

R. Sorprendentemente sí. Muchas veces vienen los padres con sus hijos y me dicen que a ellos también les gusta el blues, que lo descubrieron porque les ponían la Vargas Blues Band en casa… y eso me llena de alegría, ver que las nuevas generaciones se suman a la música de verdad, no a un montaje discográfico que te venden con mucha publicidad, pero que son modas que van y vienen. Pero lo bueno, lo auténtico, siempre prevalece.

P. Acaba de publicar su autobiografía. Un libro demandado y que muchos están deseando leer.

R. Cada vez que hablaba de mis años en el mundo de la música, de mis conciertos, las cosas que me sucedían… no dejaba de escuchar eso de “tienes que escribir tu historia”. Así que, finalmente hice caso y nació “Historias de la carretera” que acompaña el álbum “Down Under Blues”. Es un libro para el que conté con la colaboración de Mariano Muniesa, autor también del prólogo, que narra 40 años de trayectoria y vivencias, además de incluir fotos inéditas. Estoy muy contento con el resultado porque creo que refleja muy bien cómo soy, y que quién lo lea se acercará al Javier Vargas más auténtico.

Historias de la carretera, la autobiografía de Javier Vargas. | Cedida

P. ¿Qué se viene en los próximos meses en la agenda de Javier Vargas?

R. ¡Mucho movimiento! Estaré presentando mi libro en la Feria del Libro de Madrid, así como en diferentes lugares de la geografía. Seguirán viendo la luz los singles que forman parte de “Barrio Blues” y ya preparando el nuevo álbum. Por cierto, el 10 de junio estaré en el Foro La Región.

P. Con su trayectoria profesional… ¡No me esperaba menos!

R. Mi espíritu es muy inquieto y creo que para finales de año tendré listo el que será el disco número 30 de mi trayectoria.

P. Es difícil gestionar su tiempo.

R. No creas. “Hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, el amor, el odio, callar o hablar”.