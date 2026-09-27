O Lagar, una apuesta por la cocina casera y tradicional en Ourense

O Lagar ofrece en pleno corazón de Ourense una propuesta basada en la cocina casera gallega y los sabores tradicionales. Su completo menú del día, con primero, segundo, bebida, postre y café, permite disfrutar de una comida abundante y variada a precios accesibles. Con una trayectoria consolidada y diferentes etapas de gestión, el establecimiento ha sabido mantener su esencia y convertirse en una opción habitual tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad. Una propuesta cercana y tradicional para disfrutar de la gastronomía gallega en un ambiente acogedor. Lo hace además con un amplio horario puesto que su cocina está abierta hasta las 16:00 horas.

Dirección: C/ Valle Inclán, 18 bajo - Ourense

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas