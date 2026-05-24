Llega una nueva gerencia al American Café con pinchos y fusión gallega - venezolana
VIDA
El American Café cambió de gerencia pero mantiene su tradicional tortilla de patatas grande e incorpora tapeo barato que mezcla la cocina gallega con especialidades venezolanas. Su horario está adaptado a su clientela más fiel.
El American Café ha comenzado una nueva etapa de la mano de su camarera de referencia, que asumió el traspaso hace tres meses tras tres años trabajando en él, manteniendo a la clientela fiel y atrayendo a nuevos clientes gracias a una propuesta que combina la herencia del local con sus raíces americanas. Además de mantener la fama de su tradicional tortilla de patatas grande y sus pinchos clásicos, el establecimiento ha incorporado una carta de picoteo económico que fusiona la gastronomía local con especialidades venezolanas como tequeños y arepas, junto a hamburguesas y alitas barbacoa. Adaptado totalmente al ritmo laboral, el local abre de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta la noche, enfocando su actividad en los trabajadores y estudiantes de la zona.
- Dirección: Rúa do Progreso, 71, Ourense
- Contacto: 988 243 312
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