Mesón Beny donde la tradición gastronómica y vinoteca coinciden

VIDA

Con una carta basada en cocina tradicional Mesón Beny ofrece en su restaurante una gran opción. Por la tarde la vinoteca toma protagonismo. Un local en Entrimo que cuenta con una gran terraza

Comedor de Mesón Beny
Comedor de Mesón Beny | La Región

El Mesón Beny de Entrimo combina dos ambientes diferenciados para adaptarse a cada momento del día. Al mediodía funciona como restaurante, ofreciendo una carta basada en la cocina tradicional, enriquecida con toques propios tanto en la elaboración como en la presentación de cada plato. Por la tarde, el protagonismo pasa a la vinoteca, un espacio pensado para disfrutar de una cuidada selección de vinos acompañados de una variada oferta de tapas. El local se completa con dos agradables terrazas una para el restaurante y otra para la vinoteca, ambas protegidas por una frondosa parra.

Dirección: Camiño do Santo nº 5 - Entrimo

Horario: Restaurante de 13:00 a 16: horas. Vinoteca de 19:00 a 23:00 horas

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