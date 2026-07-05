Bar Abellás inicia nueva etapa llena de tradición y experiencia con todo el sabor

El Bar Abellás inicia una nueva andadura manteniendo intacta su esencia. Tras unas semanas al frente, Teresa ha logrado reactivar el buen ambiente del establecimiento, respaldada por la dilatada trayectoria de su propietaria, quien también regenta desde hace 18 años el conocido Bar Botánico en Valle Inclán con Noriega Varela. La propuesta del Abellás sigue apostando por la cocina tradicional de calidad. Los clientes pueden disfrutar de desayunos variados que incluyen churros, cruasanes, tostadas de jamón y tomate, y su delicioso bizcocho casero. A la hora del tapeo, destacan especialidades como su celebrada tortilla casera, las patatas alioli, la oreja, el raxo y las empanadas. Con un horario de verano que se extiende hasta el mediodía, el Bar Abellás se consolida con sabor y experiencia.

Dirección: Rúa Río Támega, 12, Ourense

Horario: Verano, de lunes a domingo, de 07:30 a 12:00 horas