EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Bar Abellás inicia nueva etapa llena de tradición y experiencia con todo el sabor

VIDA

El Abellás apuesta por una carta dominada por una cocina tradicional de calidad donde destaca su bizcocho casero o tortilla casera. Los clientes pueden disfrutar de otros platos como raxo u oreja bajo una nueva gerencia

Teresa Lisieux, nueva propietaria del bar Abellás.
Teresa Lisieux, nueva propietaria del bar Abellás. | Lucía Otero

El Bar Abellás inicia una nueva andadura manteniendo intacta su esencia. Tras unas semanas al frente, Teresa ha logrado reactivar el buen ambiente del establecimiento, respaldada por la dilatada trayectoria de su propietaria, quien también regenta desde hace 18 años el conocido Bar Botánico en Valle Inclán con Noriega Varela. La propuesta del Abellás sigue apostando por la cocina tradicional de calidad. Los clientes pueden disfrutar de desayunos variados que incluyen churros, cruasanes, tostadas de jamón y tomate, y su delicioso bizcocho casero. A la hora del tapeo, destacan especialidades como su celebrada tortilla casera, las patatas alioli, la oreja, el raxo y las empanadas. Con un horario de verano que se extiende hasta el mediodía, el Bar Abellás se consolida con sabor y experiencia.

  • Dirección: Rúa Río Támega, 12, Ourense
  • Horario: Verano, de lunes a domingo, de 07:30 a 12:00 horas

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