Noite das Perseidas, o ceo nunha copa de viño
VIDA
Cada mes de agosto, o ceo do Ribeiro convértese nun escenario privilexiado para contemplar un dos espectáculos astronómicos máis agardados do verán. Nesta comarca, na que o viño forma parte da paisaxe, da historia e da identidade colectiva, a observación das estrelas transcende o puramente científico para transformarse nunha experiencia cultural completa. Entre viñedos, patrimonio e gastronomía, a “Noite das Perseidas” que Viña Costeira celebra no Pazo de Toubes consolidouse ao longo da última década como unha das citas máis singulares do enoturismo galego. Nesta edición, ademais, a coincidencia co eclipse solar do 12 de agosto engade un carácter excepcional a unha proposta que converte o Ribeiro nun punto de encontro entre a terra e o ceo.
No Ribeiro, onde os ríos Miño e Avia conforman unha das paisaxes vitivinícolas máis recoñecidas do noroeste peninsular, celébrase cada verán un dos eventos de enoturismo máis singulares. A “Noite das Perseidas” organizada por Viña Costeira cumpre dez anos nesta edición e celébrao dun xeito moi especial, sumándolle á experiencia habitual o extraordinario eclipse solar previsto para este verán. A proposta, que naceu como unha actividade orientada a abrir a adega ao público e achegar o mundo do viño a visitantes e veciñanza, tense transformado co tempo nunha experiencia cultural consolidada que combina divulgación astronómica, gastronomía, patrimonio histórico e promoción do territorio. O interese xerado arredor da cita é tal que as entradas adoitan esgotarse meses antes da celebración, que este ano será o mércores, 12 de agosto. Segundo apunta Óscar Martínez, director de marketing de Viña Costeira, este evento non é froito do azar, senón dunha estratexia de identidade coa que buscan “poñer en valor a zona do Ribeiro, conectando a natureza, a astronomía e os viños, ofrecendo algo que vaia máis alá dunha simple cata”.
O Pazo de Toubes
O evento desenvólvese no Pazo de Toubes, situado no concello de Cenlle, un espazo de grande valor patrimonial ligado historicamente á produción vitivinícola do Ribeiro. Construído no século XVIII e rehabilitado nos últimos anos para usos culturais e enoturísticos, representa un exemplo da arquitectura tradicional asociada ao viño en Galicia.
A restauración do conxunto buscou conservar os elementos orixinais da construción, especialmente a pedra e a disposición histórica da finca, integrando ao mesmo tempo os servizos necesarios para a actividade turística actual.
Un dos aspectos máis destacados do enclave é a relación directa entre o edificio e o viñedo. Aquí, en Toubes, as cepas rodean completamente o pazo e forman parte da propia experiencia do visitante. Esta disposición permite que todas as actividades se desenvolvan nunha contorna marcada pola paisaxe vitícola do Ribeiro e pola proximidade física entre arquitectura, natureza e produción agraria.
Óscar Martínez salienta a importancia desta localización estratéxica, que lles permiten “desenvolver o evento ao aire libre, nun lugar onde os viñedos chegan á propia porta do pazo, ligando a evolución desta zona coa orixe da viticultura”. Esta disposición física permite que o visitante habite o lugar onde o viño cobra sentido, nunha contorna que vincula a historia da comarca cun servizo moderno.
O eclipse solar
A principal novidade da edición deste ano é a coincidencia co gran eclipse solar do 12 de agosto, que terá en Galicia un dos mellores puntos de observación. A organización decidiu modificar o esquema habitual do evento para aproveitar esta cita astronómica e converter a tarde nun espazo de divulgación científica ao aire libre. Deste xeito transforman o Ribeiro nun punto de interese para afeccionados á astronomía e visitantes interesados en experiencias relacionadas coa observación do ceo.
A actividade contará coa presenza de especialistas en astronomía encargados de explicar o desenvolvemento do fenómeno e de guiar aos asistentes durante todo o proceso. A organización facilitará tamén filtros homologados e material específico para garantir unha observación segura do eclipse. O obxectivo é que a experiencia vaia máis alá da simple contemplación visual e funcione como unha actividade educativa e participativa. “Este ano queríamos celebrar que é un ano especial, xuntar o mirar cara ao ceo co que sempre foi o noso evento. Comezaremos cunha visualización guiada do eclipse mentres desfrutamos dos aperitivos con luz solar, explicándonos en que consiste aos que non somos entendidos na materia”.
Durante a sesión comentaranse cuestións relacionadas coa mecánica celeste, o movemento relativo entre a Terra, a lúa e o sol, así como a relevancia histórica que este tipo de fenómenos tiveron para as sociedades antigas, especialmente para comunidades agrícolas que dependían dos ciclos naturais e da observación do ceo para organizar as colleitas, como é o caso dos viticultores.
A inclusión do eclipse encaixa ademais coa filosofía do evento, centrada na relación entre natureza, territorio e cultura do viño. A propia viticultura depende directamente da luz solar, das condicións climáticas e do equilibrio ambiental, polo que a observación dun fenómeno astronómico deste tipo reforza simbolicamente a conexión entre o cosmos e o traballo agrícola.
Gastronomía e viño
Unha vez rematada a observación do eclipse, a programación continúa cunha cea maridaxe celebrada na terraza exterior do pazo. A proposta gastronómica está deseñada especificamente para acompañar os viños da adega e poñer en valor as variedades autóctonas do Ribeiro, especialmente a treixadura, unha das castes brancas máis representativas da denominación de orixe.
Cada prato da cea busca destacar características concretas dos viños, desde a frescura e acidez dos brancos ata a estrutura e intensidade dos tintos da comarca. O viño convértese así no elemento central da experiencia culinaria, funcionando non como simple acompañamento senón como eixo vertebrador da proposta gastronómica.
A adega mantén para esta cita un aforo limitado a 200 persoas, unha decisión que responde á vontade de conservar un formato reducido e controlado que permita ofrecer unha experiencia máis personalizada. Segundo a organización, esta limitación é un dos factores que explican o éxito continuado do evento, xa que favorece un ambiente tranquilo e unha atención máis próxima. Tal é a fidelidade do público que “hai xente que nos chama en xaneiro ou febreiro preguntando pola data porque veñen de lonxe e queren cadralo coas súas vacacións”.
A observación das Perseidas
A programación nocturna complétase con distintas intervencións artísticas e espectáculos de lume e acrobacia inspirados na tradición cultural galega, buscando así crear unha atmosfera vinculada ao imaxinario simbólico da noite, da natureza e das lendas populares, reforzando o carácter experiencial do evento.
O momento central chega coa observación das Perseidas, coñecidas popularmente como as “Lágrimas de San Lorenzo”. Para facilitar a visibilidade da choiva de estrelas, a iluminación exterior redúcese ao mínimo e os asistentes son guiados por especialistas que explican a localización das principais constelacións e o comportamento do fenómeno astronómico.
A combinación entre ceo nocturno, viñedo e patrimonio arquitectónico converte esta actividade nun dos principais atractivos do evento. A experiencia de observar as Perseidas desde unha finca vitivinícola do Ribeiro, nun entorno sen apenas contaminación lumínica, é precisamente un dos elementos que consolidaron a identidade da proposta ao longo destes dez anos.
Enoturismo baseado na experiencia
Máis alá da propia celebración, a “Noite das Perseidas” representa tamén un exemplo da transformación que experimentou o sector vitivinícola galego durante a última década. Viña Costeira apostou por un modelo de enoturismo centrado non só na venda de viño, senón tamén na creación de experiencias culturais capaces de conectar co público actual. Óscar Martínez explica que “nun mundo onde cada vez hai máis opcións, hai que buscar ese valor engadido, e ese valor hoxe pasa por dar a coñecer o produto a través do coidado dos procesos”.
A partir desta filosofía xurdiron novas actividades que forman parte da programación habitual da adega. Entre elas destacan os obradoiros de pintura con viño, as sesións de ioga e meditación entre cepas, rutas de cicloturismo pola comarca ou propostas lúdicas e familiares relacionadas coa divulgación da cultura vitivinícola.
Estas iniciativas buscan atraer perfís de visitantes máis diversos e achegar o mundo do viño a públicos que non necesariamente estaban vinculados ao sector. Ao mesmo tempo, funcionan como unha ferramenta de dinamización turística e económica para o Ribeiro, contribuíndo a reforzar a identidade cultural da comarca e a súa capacidade de atraer visitantes durante todo o ano. Martínez subliña que estas actividades naceron precisamente do éxito das Perseidas, que foron “a orixe de ver como podiamos xerar máis actividades arredor da natureza e o viño. Aportamos valor ao territorio facendo algo diferente á elaboración habitual”.
A estratexia conecta tamén coa visión cultural que historicamente defenderon figuras ligadas ao Ribeiro como Álvaro Cunqueiro ou Isaac Díaz Pardo, quen consideraban o viño galego un elemento fundamental da identidade colectiva e da proxección cultural de Galicia no exterior.
Dez anos despois da súa primeira edición, a “Noite das Perseidas” consolidouse como unha das propostas máis recoñecibles do calendario estival do Ribeiro e como un exemplo de éxito dentro do enoturismo galego. A capacidade para integrar astronomía, gastronomía, patrimonio e divulgación cultural nun único evento permitiu que a iniciativa medrase sen perder o carácter próximo e experiencial co que foi creada.
A coincidencia deste aniversario co eclipse solar engade un compoñente excepcional a unha edición xa de por si simbólica. Para os asistentes, a xornada converterase nunha oportunidade de combinar observación astronómica, degustación de viños e contacto coa paisaxe vitivinícola nun contexto singular.
Máis alá do atractivo turístico, o evento evidencia tamén a importancia crecente das experiencias culturais vinculadas ao territorio e ao patrimonio no eido rural. Nun contexto marcado polo abandono social do rural que redunda no descenso do censo demográfico, iniciativas como esta contribúen a revalorizar o Ribeiro non só como zona produtora de viño, senón tamén como espazo cultural e paisaxístico de referencia en toda Galicia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último