Nueva centenaria en Ourense: María del Carmen celebra un siglo de vida

Ourense ha sumado una nueva centenaria. María del Carmen Lorenzo Doallo ha cumplido 100 años en una celebración marcada por el cariño familiar, los recuerdos y la alegría de compartir una fecha tan especial con sus seres queridos.

La jornada contó con la presencia de varios familiares llegados desde Barcelona, que quisieron acompañarla personalmente en este cumpleaños tan señalado y celebrar junto a ella un siglo de vida. María del Carmen es, además, la única de los hermanos Perla que continúa con vida, un nombre estrechamente ligado a la historia de su familia y a la memoria de A Ponte.

María del Carmen, con parte de sus bisnietos.

Sus padres regentaban en esta zona ourensana una pensión conocida como "La Perla", un establecimiento que forma parte de los recuerdos familiares y que mantiene vivo el vínculo de la familia con el barrio.

La celebración del centenario se convirtió así en una ocasión para mirar atrás, recordar vivencias y reunir a varias generaciones en torno a María del Carmen. Una fecha llena de afecto que pone en valor toda una vida de experiencias, historia y lazos familiares.

Con sus 100 años recién cumplidos, María del Carmen Lorenzo Doallo protagoniza una de esas historias que reflejan el valor de las personas mayores y la importancia de conservar la memoria familiar y las raíces de Ourense.