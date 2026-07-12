Una nueva etapa en Bar Madriz para disfrutar de un espacio renovado

El Bar Madriz de Amoeiro inicia una nueva etapa bajo la gerencia de María Dolores, quien ha apostado por actualizar el establecimiento con una pequeña remodelación que aporta una imagen más moderna y acogedora, manteniendo el ambiente cercano y familiar que siempre ha caracterizado al local. La oferta del establecimiento está pensada para acompañar a los clientes en cualquier momento del día. Los desayunos incluyen bollería variada, tostadas y tortilla casera, mientras que a lo largo de la jornada se sirven pinchos, hamburguesas y sándwiches, una propuesta ideal para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a la calidad. El local cuenta además con una terraza perfecta para disfrutar al aire libre.

Dirección: Rúa Santiago nº 20 - Amoeiro

Horario: De lunes a viernes, de 08:00 a 23:00 horas. Sábados, de 08:30 a 24:00 horas. Domingos y festivos cerrado