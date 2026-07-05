Take a Lúa llega a Ourense con sus cachitos venezolanos
VIDA
Los cachitos venezolanos es el plato estrella de Take a Lúa que busca conquistar Ourense con su propuesta fresca. Su carta destaca por la mezcla de bollería artesana con propuestas modernas como los boles de yogur
Con unas pocas semanas de trayectoria, Take a Lúa ha llegado a la ciudad para ofrecer una propuesta fresca y diferente en el barrio. El nombre de este nuevo establecimiento es un juego de palabras que combina el concepto take away con su especialidad estrella, los cachitos venezolanos, unos bocados con forma de media luna que ya están conquistando a quienes los prueban. La esencia del local gira en torno a desayunos y meriendas de calidad con un toque creativo. Su carta destaca por la bollería artesana, tostadas y propuestas modernas como sus boles de yogur con ube, el ingrediente de moda, y el popular ube latte. Además, cuentan con opciones saludables como sus boles con matcha.
- Dirección: Rúa Ervedelo, 9, Ourense
- Horario: De 08:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Sábados, desde las 09:00 y domingos sólo de mañana. Martes cerrado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
TRIBUNA
Testut y Latarjet
GANAR CON SACRIFICIO
Francia se quita el esmoquin en el Mundial
POLÍTICA DE COHESIÓN
Corgos pide más poder para las regiones sobre los fondos europeos
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 6 de julio