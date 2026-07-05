Take a Lúa llega a Ourense con sus cachitos venezolanos

Con unas pocas semanas de trayectoria, Take a Lúa ha llegado a la ciudad para ofrecer una propuesta fresca y diferente en el barrio. El nombre de este nuevo establecimiento es un juego de palabras que combina el concepto take away con su especialidad estrella, los cachitos venezolanos, unos bocados con forma de media luna que ya están conquistando a quienes los prueban. La esencia del local gira en torno a desayunos y meriendas de calidad con un toque creativo. Su carta destaca por la bollería artesana, tostadas y propuestas modernas como sus boles de yogur con ube, el ingrediente de moda, y el popular ube latte. Además, cuentan con opciones saludables como sus boles con matcha.

Dirección: Rúa Ervedelo, 9, Ourense

Horario: De 08:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Sábados, desde las 09:00 y domingos sólo de mañana. Martes cerrado.