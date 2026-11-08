Pau, Sa Bonito Café: un nuevo espacio para disfrutar de sabores y encuentros

Un momento de la inauguración y uno de los desayunos que se sirve.

Un nuevo establecimiento abrió sus puertas con una propuesta que combina gastronomía colombiana y española en un ambiente acogedor, fruto de la ilusión y el trabajo de sus propietarias, que se encargaron personalmente de toda la remodelación. Su oferta incluye desayunos, brunch y tapeo por la tarde-noche, con elaboraciones propias. También cuentan con zumos naturales colombianos, batidos, helados, matcha y té chai.

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Los viernes y sábados, la propuesta se completa con cócteles y sesiones de DJ. Además, el local ofrece la posibilidad de organizar cumpleaños y celebraciones con reserva previa, y quiere convertirse en punto de encuentro para un club de lectura.