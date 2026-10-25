El Bar Cisne renueva su propuesta con sabor y cercanía

El Bar Cisne inicia una nueva etapa bajo una gerencia renovada, que apuesta por ofrecer un espacio limpio y armonioso, con un trato cercano a sus clientes, desvinculándose de la gestión anterior. Cada día dispone de pinchos variados, bollería, tortilla, tostadas y tequeños, con el objetivo de ampliar progresivamente su oferta gastronómica.

Al frente está una pareja unida por la ilusión de sacar adelante su proyecto y demostrar, con esfuerzo y dedicación, su compromiso con el trabajo. Además, el local cuenta con una plataforma digital para disfrutar de los partidos deportivos con comodidad, en un ambiente pensado para compartir buenos momentos.