El Bar Cisne renueva su propuesta con sabor y cercanía
VIDA
Al frente está una pareja unida por la ilusión de sacar adelante su proyecto y demostrar, con esfuerzo y dedicación, su compromiso con el trabajo. Además, el local cuenta con una plataforma digital para disfrutar de los partidos deportivos con comodidad, en un ambiente pensado para compartir buenos momentos.
El Bar Cisne inicia una nueva etapa bajo una gerencia renovada, que apuesta por ofrecer un espacio limpio y armonioso, con un trato cercano a sus clientes, desvinculándose de la gestión anterior. Cada día dispone de pinchos variados, bollería, tortilla, tostadas y tequeños, con el objetivo de ampliar progresivamente su oferta gastronómica.
Al frente está una pareja unida por la ilusión de sacar adelante su proyecto y demostrar, con esfuerzo y dedicación, su compromiso con el trabajo. Además, el local cuenta con una plataforma digital para disfrutar de los partidos deportivos con comodidad, en un ambiente pensado para compartir buenos momentos.
- Dirección: Rúa Xesús Pousa, nº 4, bajo - Ourense
- Horario: De lunes a viernes de 06:00 a 23:00 horas. Sábados de 07:00 a 23:00 horas. Domingos de 09:00 a 22:30 horas
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