EDITORIAL
La democracia a pedradas y el voto del miedo

El Bar Cisne renueva su propuesta con sabor y cercanía

VIDA

Al frente está una pareja unida por la ilusión de sacar adelante su proyecto y demostrar, con esfuerzo y dedicación, su compromiso con el trabajo. Además, el local cuenta con una plataforma digital para disfrutar de los partidos deportivos con comodidad, en un ambiente pensado para compartir buenos momentos.

Dixon Felipe y Karla Marín, propietarios del Café Bar Cisne.
Dixon Felipe y Karla Marín, propietarios del Café Bar Cisne. | Xesús Fariñas

El Bar Cisne inicia una nueva etapa bajo una gerencia renovada, que apuesta por ofrecer un espacio limpio y armonioso, con un trato cercano a sus clientes, desvinculándose de la gestión anterior. Cada día dispone de pinchos variados, bollería, tortilla, tostadas y tequeños, con el objetivo de ampliar progresivamente su oferta gastronómica.

Al frente está una pareja unida por la ilusión de sacar adelante su proyecto y demostrar, con esfuerzo y dedicación, su compromiso con el trabajo. Además, el local cuenta con una plataforma digital para disfrutar de los partidos deportivos con comodidad, en un ambiente pensado para compartir buenos momentos.

  • Dirección: Rúa Xesús Pousa, nº 4, bajo - Ourense
  • Horario: De lunes a viernes de 06:00 a 23:00 horas. Sábados de 07:00 a 23:00 horas. Domingos de 09:00 a 22:30 horas

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