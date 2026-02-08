Iván Clarete, Mr. Eco Spain: Perseguir un sueño en el mundo de la moda

Detrás de una fachada que se ve llena de moda, estilismos, focos, fotos y glamour, está Iván Clarete, un chico sencillo que disfruta ante todo de pasar el tiempo en familia. Del rural dice que es “la mejor vida del mundo”, y también goza de sus amigos, de los animales, de su profesión como enfermero… y, sobre todo, está muy orgulloso de ser capaz de luchar y hacer realidad su sueño de subirse a una pasarela.

Pregunta. Lleva sobre sus hombros la banda de Míster Eco Spain, ¿qué significa para usted?

Respuesta. Ver uno de mis sueños cumplidos. Los ojos me brillaban con la emoción contenida. Un sueño que ha llegado a fuerza de constancia, perseverancia y esfuerzo. Así que para mí tienen un valor muy especial y un significado que intento transmitir siempre a la gente: que luchen por sus objetivos, por sus sueños. Y que no se rindan. Querer es poder. Y aunque a veces te caes, tienes que levantarte. Y, por supuesto, el orgullo de llevar Galicia y la cultura gallega, mi “fogar”, y a España hasta Filipinas.

P. Todo esto tiene una historia que no vamos a omitir, pero antes, cuéntenos, ¿cómo se desarrolló el certamen?

R. Fue en varios fines de semana. Uno de sesión de fotos, ensayos en Madrid, clases de desfile, fase preliminar, entrevista con el jurado… todo antes de la final en Madrid en que quedé de segundo finalista. Por ello me dieron la oportunidad de representar a España como Míster Eco Internacional.

P. Sabiendo que le toca representar a España, ¿qué es lo que se viene en los próximos meses?

R. La final será en Manila, Filipinas, del 4 al 7 de junio, y toca preparase no solo a nivel físico, sino también cuidar el vestuario, que sea ecológico, alguna video-presentación del lugar que representamos y de algún traje regional, ganar soltura a la hora de hablar y… ¡aprender inglés! (risas).

P. ¿Qué expectativas tiene ante la fecha clave?

R. Mis expectativas son dar lo mejor de mí y dejar a España en lo más alto que pueda. Siendo consciente de que somos muchos y lo difícil que será. Y, más allá, conocer gente nueva, de todo el mundo, con la que intercambiar cultura y costumbres. Que ellos me sigan aportando y que yo también pueda poner mi granito de arena para que descubran mi persona, mi esencia, pero también mi tierra.

P. Antes de Míster Eco Spain, ya había llevado la banda de Míster Ourense en dos ocasiones anteriores.

R. Sí, en su momento me propusieron representar a Ourense en Míster Global que se hacía en aquel momento en Tenerife, y también en Míster Internacional. A mí ni se me hubiese pasado por la cabeza… pero allá fui. Y fue en ellos cuando aún me llamó más la atención el mundo de la moda en todos sus aspectos.

P. ¿Cómo fue la evolución entre certamen y certamen?

R. Al final la experiencia es un grado… así que en este certamen me veía más seguro, más cómodo… y lo disfruté sin por ello perder los típicos nervios.

P. ¿Y la relación con sus compañeros, y también rivales?

R. Eso es lo mejor. Te llevas a gente maravillosa. Es verdad, como en el día a día, que no te llevas igual de bien con todo el mundo, pero hay personas que se quedan y a día de hoy te diría que puedo ir por casi toda España y tendría a alguien con quien tomar un café. Eso reconforta. Y para mí vale más que cualquier otra cosa.

P. ¿Se imaginaba de niño llegar a tener estas bandas sobre sus hombros?

R. ¡Qué va! Yo era un niño de pueblo, aunque en realidad, en cierto modo, lo sigo siendo. Era feliz en el campo, con los animales, estando con mi familia en los trabajos de la explotación ganadera que tenemos, Clarete -que es como nos conocen-, y en la agricultura. De entrada, lo que pensaba para mi futuro era quedarme allí, en San Martiño, Castro Caldelas -tengo que decirlo si no, no me quedo tranquilo, uno de “Los pueblos más Bonitos de España”-. Pero mi familia insistió en que estudiase, que el pueblo siempre iba a estar y era un modo de tener algo más complementario. Y por ello les estoy infinitamente agradecido. Así que hice el ciclo de Laboratorio en el CIFP A Carballeira y ahí empezó a cambiar mi vida.

P. ¿En qué sentido?

R. En todos. ¡Imagínate! ¡Ni siquiera sabía donde estaba el Centro Comercial! (risas). Más allá, ese momento fue un punto de inflexión en mi vida, tanto a nivel personal, como formativo y físico. Si antes me tenían que insistir en que estudiase, hacer el ciclo de Laboratorio y las prácticas en el CHUO abrió un mundo de posibilidades ante mí y descubrí que la enfermería era mi verdadera vocación. Así que una vez que acabé el ciclo hice en Chaves la carrera en Enfermería, y a día de hoy te digo que fue lo mejor que pude hacer.

P. Comentaba también su cambio personal y físico. Cuéntenos.

R. El venir a Ourense hizo que tuviese nuevos amigos, que empezase a salir más de fiesta y también a querer estar mejor físicamente para poder ligar más (risas). En aquel momento tenía bastante sobrepeso y, más allá de lo físico, necesitaba cambiar hábitos de vida para estar más saludable. Sé, y soy consciente, de que lo primero que se ve es lo físico, pero más allá, llevar a cabo una vida menos sedentaria, y preocuparse un poco más por lo que comemos repercute muy positivamente. Y no me refiero a estar más o menos gordo. Puedes no ser la persona más “fit”, pero sí llevar una vida más activa y con cierto control en la alimentación. Por tu salud. Sé que no a todo el mundo le resulta igual de fácil mantenerse o llegar a objetivos, pero lo importante es dar pasos saludables.

P. No puede menos que sorprender ese cambio tan radical.

R. Sí lo fue. Con dieta y ejercicio, además del cambio ante el espejo lo veía en la forma física. A mí que me encanta venir al pueblo y pasar tiempo en familia y con los animales, quería correr tras uno y llegaba con “la lengua fuera”. Poder hacerlo sin ese sofocón, entre otros mil detalles, ayuda a sentirte más motivado y a cuidarte. Otro de los aspectos, en los que tengo tema para debate, es en la moda. A mí había prendas que me gustaban, que quería tener, pero me las probaba y no me servían. Ahí sume otro aliciente más, y, como te decía, también un tema que da para hablar.

P. Supongo que se refiere al tema del tallaje, aunque ahora se ha avanzado y se ven campañas con diversidad corporal en todos los aspectos.

R. Sí. Está bien que entrar y encontrarme a gusto dentro de una prenda que quería ponerme fuese un aliciente para mí. Pero también es necesario, por un lado, una unificación a la hora de los tallajes, y, por otro, que la moda se adapte a la sociedad y a las necesidades de cada persona. Sin tener el cuerpo “cliché” que a todos nos viene a la mente, que todos puedan ponerse las prendas que quieren y les gustan.

P. A modo de final, ¿quiere enviar algún mensaje a los lectores?

R. Como te decía, para mí es muy importante dar la visión de que si tienes un sueño y luchas, puedes conseguirlo. Y si con mi ejemplo, puedo ayudar a motivar a que se cumplan objetivos, estoy satisfecho. Mi sueño era subirme a las pasarelas y pasé de los 130 kilos a ser Míster Eco Spain. Así que todo aquel que tenga un sueño, sea cual sea, lo puede conseguir. Pero debe luchar por ello.