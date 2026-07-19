O Peto de Puga recupera la vida en la parroquia

Tras permanecer cerrado durante años, la Cafetería-Tapería O Peto de Puga inicia una nueva etapa de la mano de Isabel y Vanessa, que han apostado por recuperar este emblemático establecimiento con una reforma integral que combina una imagen moderna con el ambiente acogedor de los bares de siempre.

Ubicado en la carretera de Puga, junto al río y frente a una zona de ocio, el local cuenta con una amplia terraza y una situación privilegiada para vecinos y visitantes. Su oferta se centra en tapas tradicionales gallegas como la “orella á feira” y otros pinchos variados que invitan a disfrutar de un aperitivo en un ambiente familiar. El nombre nace del “peto das ánimas” situado junto al establecimiento, un elemento de patrimonio popular que inspiró a sus propietarias y que le da identidad.

Dirección

Carretera de Puga, 29, Ourense

Contacto

De lunes a domingo, de 09:00 a 24:00 horas