Un bocadillo de croquetas que conquista las redes tiene sello ourensano

Un bocadillo de croquetas ha bastado para que Ourense vuelva a colarse en la conversación gastronómica de las redes sociales. La publicación, compartida en X, surgió como respuesta a un vídeo en el que otro usuario celebraba la aparición de un bocadillo de este tipo en la capital española con el mensaje: "Esto es justo lo que hacía falta en Madrid, por fin".

La respuesta no tardó en llegar. Una internauta reivindicó la versión ourensana con una frase que pronto comenzó a circular entre otros usuarios: "El mejor bocadillo de croquetas me lo he comido yo en Ourense". Junto al texto compartió una fotografía de la elaboración, suficiente para despertar la curiosidad y generar decenas de comentarios sobre una propuesta que no suele verse con frecuencia.

Las respuestas reflejaron la mezcla de sorpresa y curiosidad que despertó la propuesta. Algunos usuarios cuestionaban, entre bromas, la idea de introducir las croquetas en un bocadillo "¿Pero a quién se le ocurre aplastar las croquetas?", mientras que otros destacaban el atractivo de una elaboración que calificaban de "muy apetecible". La publicación acabó convirtiéndose en un pequeño debate gastronómico sobre una combinación que, pese a no ser habitual, encontró rápidamente numerosos defensores.

Aunque la autora del comentario no identifica el establecimiento donde fue servido el bocadillo, algunos detalles de la fotografía hacen pensar que podría tratarse de un conocido local de la ciudad. Los manteles de papel que acompañan al pato podrían desvelar que es en la Hamburguesería bocetaría Café Bar Km-0.

Más allá de su origen, la publicación pone de manifiesto que el bocadillo de croquetas no forma parte de las elaboraciones más habituales en la provincia. En la mayoría de los establecimientos ourensanos, las croquetas se sirven como tapa o ración, mientras que los bocadillos mantienen un repertorio mucho más clásico, con ingredientes como lomo, bacon, tortilla, calamares, lacón o jamón.De hecho, la tradición bocatera también tiene un importante arraigo en la ciudad. Establecimientos históricos como Bar Pepinillo, abierto desde 1946, han convertido este formato en una de sus señas de identidad, mientras que otros locales han apostado en los últimos años por recetas más creativas y combinaciones menos convencionales.

De todas formas, la publicación ha vuelto a demostrar el impacto que pueden tener las redes sociales a la hora de poner el foco sobre la gastronomía local. En esta ocasión, ha bastado una imagen y una frase para que Ourense se convierta, una vez más, en tema de conversación entre los aficionados a la buena mesa.