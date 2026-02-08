Puedes disfrutar de buen ambiente con pinchos degustación muy gallegos en Café Bar A Oficina

Fue en el mes de noviembre del pasado año cuando Pablo Ferreiro, con el apoyo de su pareja, Diana López, abrieron las puertas del Café Bar A Oficina en Verín tras sumar años de experiencia en el mundo de la hostelería. Se trata de un local diseñado y pensado para convertirse en un lugar agradable en el que cada cliente se sienta relajado y disfrute de ese momento de descanso. Sus consumiciones siempre son acompañadas por un pincho degustación elaborado que van desde platos de cuchara a oreja a la gallega, entre otros en los que se prima el producto gallego.

Pensando en el buen tiempo, que llegará, y su ubicación privilegiada hará que su terraza en verano, al lado del Támega sea uno de los lugares más bulliciosos de la villa.

Dirección: Praza Alameda, 29, bajo, Verín

Horario: Martes, desde las 17,00 horas. De miércoles a domingo, desde las 10,30. Lunes cerrado