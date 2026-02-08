Puedes disfrutar de buen ambiente con pinchos degustación muy gallegos en Café Bar A Oficina
AL LADO DEL TÁMEGA
Café Bar A Oficina busca ser un lugar agradable para cada cliente y donde las consumiciones siempre van acompañadas por un pincho degustación
Fue en el mes de noviembre del pasado año cuando Pablo Ferreiro, con el apoyo de su pareja, Diana López, abrieron las puertas del Café Bar A Oficina en Verín tras sumar años de experiencia en el mundo de la hostelería. Se trata de un local diseñado y pensado para convertirse en un lugar agradable en el que cada cliente se sienta relajado y disfrute de ese momento de descanso. Sus consumiciones siempre son acompañadas por un pincho degustación elaborado que van desde platos de cuchara a oreja a la gallega, entre otros en los que se prima el producto gallego.
Pensando en el buen tiempo, que llegará, y su ubicación privilegiada hará que su terraza en verano, al lado del Támega sea uno de los lugares más bulliciosos de la villa.
- Dirección: Praza Alameda, 29, bajo, Verín
- Horario: Martes, desde las 17,00 horas. De miércoles a domingo, desde las 10,30. Lunes cerrado
