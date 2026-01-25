Ramón Teira, la música, la excusa perfecta para asociarse

Pregunta. Para situarnos, ¿qué es Amava?

Respuesta. Amava es la Asociación de Música Alternativa de Valdeorras que nació en el año 2010. Fue creada por músicos de O Barco que no tenían un local de ensayo en el que poder reunirse, ensayar y desarrollarse. Así que surgió la idea de crear una asociación a través de la cual poder hacer fuerza y conseguir algunas facilidades que nos permitiese continuar con nuestro sueño en el mundo de la música.

P. Uno de vuestros primeros pasos fue contar con vuestro propio local de ensayo.

R. Fue un paso decisivo ya que así podíamos, no significa solo tener un local de ensayo -en los bajos del campo de fútbol de Cabalagueiros-, si no también tener un punto de encuentro y reunión, de intercambio de pareceres de gente para que la que la música forma parte de su vida. Además, el estar en contacto unos con otros te permite que, si por ejemplo, en un grupo alguno de ellos se tenga que ir a estudiar fuera, en la misma Amava puede encontrar a alguien que lo sustituya puntualmente.

Una gran comunidad amante de la música | La Región

P. Desde esos inicios a día de hoy, ¿cómo ha evolucionado Amava?

R. No ha dejado de crecer. En la actualidad formamos parte un total de 70 personas, cuando el pasado año éramos poco más de 50. Cuando se creó, que yo no estaba aquí, me cuentan que debían ser alrededor de 25 personas. Nunca pensaron, ni pensé, que llegásemos a tanto, sobre todo tras el covid19 y el parón que supuso en todos los ámbitos. A día de hoy, te confieso que hasta pienso ¡que se nos va de las manos! Pero eso no es malo. Da muestra del amor por la música y de la inquietud por hacerse escuchar.

P. ¿La gente se sorprende al descubrir de la existencia de esta asociación en Valdeorras?

R. No sé si es la comarca o no… pero sí que es verdad que hay muchos músicos, y de nivel, en la zona. Y el boca a boca ha hecho posible que siga creciendo.

P. Supongo que la asociación es un crisol de estilos, edades, gustos…

R. Tenemos gente de todas las edades. Desde gente que está empezando que vive su sueño de la música a gente jubilada o profesores que se reúnen para dar rienda suelta a su amor por la música.

P. ¿Son todos de Valdeorras?

R. De toda la contorna y de más allá, incluso de Ponferrada, Ávila, Santiago o incluso Betanzos. Así que cada vez nos vamos expandiendo más.

P. ¿Todos los socios forman parte de grupos de música en activo?

R. Amava está formado tanto por gente que toca individualmente como en grupos. Algunos de ellos son grupos vivos que ofrecen conciertos y otros que se reúnen simplemente por el amor que tienen por la música y pasan un buen rato tocando. Por hacer una horquilla de años, desde los 13 hasta casi los 70.

Jam Session con los grupos Green Angles de A Rúa y El patio de Leni de O Barco. | Cedida

P. Son muchos músicos… ¿cómo se organizan a la hora de los ensayos?

R. Con paciencia y un buen grupo de Whatsapp (risas). Tenemos un calendario de ensayos online donde todo el mundo puede reservar el local. Hay grupos que tienen su horario fijo todas las semanas y otros que van variando según la marcha.

P. ¿También gestionan actuaciones?

R. Nos contactan mucho para eventos, actos culturales, entregas de premios, participación en algún festival… desde Amava simplemente hacemos de intermediarios y facilitamos también equipo de sonido y una batería que tenemos en la asociación para ayudarles en todo lo que podemos.

R. En invierno hacemos unas “jam session” en las que los músicos se alternan entre canción y canción. Es una propuesta con la que disfrutamos mucho, nos saca de nuestra zona de confort y también te retas a ti mismo al tocar con gente que no sueles tocar e incluso estilos que, a priori, no son lo tuyo. Además, te ayuda a ganar seguridad ante el escenario.

P. ¿Qué destacaría de la música en general?

R. Es muy satisfactorio cuando das un concierto en buenas condiciones, con un buen equipo y un buen público. Y el poder que tiene a la hora de olvidarte de cualquier preocupación. Tú entras en el local de ensayo y es como si cerrases la puerta a todo lo que podría interrumpir tu paz para dedicarte solo a tocar.

Músics de Amava en una Jam Session en A Rúa. | Cedida

P. ¿Y de Amava en particular?

R. Además de que todos somos muy buenos músicos (risas), el buen ambiente que se vive y que queremos que se mantenga. Músicos hay en muchos lugares, pero asociaciones de este tipo que los aglutinen no hay. Además, es muy bonito ver como los músicos de más edad ayudan a caminar a los más jóvenes, y los más jóvenes aportan toda su energía para motivar a las personas de más edad. Hay un buen equilibrio. Y después, sin duda, hacemos una gran piña que nos lleva a convertirnos en amigos.

P. Supongo que tendrán proyectos a la vista…

R. Tenemos más de uno (risas). Próximamente toca reunirse y una de las iniciativas más inmediatas es la grabación de un disco con aquellos grupos que tienen temas propios. Y, a pesar de que nos hubiese gustado contar con ayudas, nosotros no nos rendimos y tiramos para adelante y lo hacemos por nuestra cuenta. Cuando lo tengamos completo, lanzaremos el disco que esperamos que tenga buena acogida. Más allá será una gran experiencia, algo que quedará para el recuerdo y que nos dará visibilidad, tanto a los grupos como a Amava. Pero hay más ideas a la vista…

P. ¡Cuente cuente!

R. A finales de año comenzamos con clases de batería que estaba muy demandado y aquí no había esa opción de formación. Desde Amava contactamos con un profesor de Ponferrada,Fabio VZ, y lo hemos abierto y también a niños desde los 6 años.

Grupo Scala en un festival en la playa fluvial de O Barco. | Cedida

P. ¿Ya habían tenido formaciones previas para sus asociados?

R. Alguna que otra Masterclass, clases de algún instrumento en concreto como el manejo de mezcla de sonido o de guitarra, que vino Víctor de Andrés, guitarrista de Mago de Oz. Pero por la batería nos preguntaban mucho y no había quien las impartiese.

P. ¿Y retomar el Festival Amava en acústico?

R. Esa es una idea que tenemos muy presente y que nos gustaría retomar. Aún no hemos definido el formato, pero hace dos años fue durante un fin de semana en el Malecón. Todos los grupos de la asociación tocaron una hora, trajimos alguno a mayores y tuvo muy buena acogida. Así que lo más seguro es que vaya adelante.