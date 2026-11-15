Sabores del mundo en un espacio acogedor de Ourense
VIDA
A çaiteria café bar T-beo en Ourense ofrece dulces y productos de distintos países, además de açaí brasileño, zumos y batidos naturales, en un local familiar y acogedor decorado con cómics.
Una nueva apuesta en Ourense con una cafetería con propuesta variada que reúne especialidades de diferentes países, como el pan de queso brasileño, cookies americanas, bizcochos alemanes y empanadillas españolas y brasileñas con distintos rellenos. Uno de sus productos estrella es el açaí, importado triturado y congelado directamente de la Amazonía brasileña. Es la única cafetería oficial autorizada de España para ofrecerlo, combinado con fruta fresca como alternativa natural para desayunos y meriendas. La oferta se completa con zumos y batidos naturales. El local, decorado con cómics para fomentar la lectura y la conversación en familia, ha tenido una gran acogida por su amplitud, ambiente acogedor y trato cercano.
Dirección
C/ Praza Maior nº 2, bajo - Ourense
Horario
De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas
Sábado de 10:00 a 23:00 horas
Domingo de 11:00 a 21:00 horas
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