Sabores del mundo en un espacio acogedor de Ourense

Una nueva apuesta en Ourense con una cafetería con propuesta variada que reúne especialidades de diferentes países, como el pan de queso brasileño, cookies americanas, bizcochos alemanes y empanadillas españolas y brasileñas con distintos rellenos. Uno de sus productos estrella es el açaí, importado triturado y congelado directamente de la Amazonía brasileña. Es la única cafetería oficial autorizada de España para ofrecerlo, combinado con fruta fresca como alternativa natural para desayunos y meriendas. La oferta se completa con zumos y batidos naturales. El local, decorado con cómics para fomentar la lectura y la conversación en familia, ha tenido una gran acogida por su amplitud, ambiente acogedor y trato cercano.

Dirección

C/ Praza Maior nº 2, bajo - Ourense

Horario

De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas

Sábado de 10:00 a 23:00 horas

Domingo de 11:00 a 21:00 horas