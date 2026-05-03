Semecor, más de 30 años de vanguardia en diagnóstico por imagen

Con tres décadas de trayectoria, Semecor se ha consolidado como un referente en su sector. Ofrecen una cartera multidisciplinar que incluye traumatología, fisioterapia, psicología, cardiología y nutrición, y están especializados de forma especial en el diagnóstico por imagen, área en la que sus facultativos actúan como formadores a nivel nacional. La clave de su éxito reside en una inversión constante en tecnología punta. La clínica ha evolucionado a la par de la innovación médica, incorporando desde ecógrafos convencionales hasta los más modernos equipos portátiles y sistemas de sonda digital. Esta apuesta por la digitalización, sumada a su colaboración con las principales aseguradoras y el servicio privado, sitúa al centro como una entidad puntera.

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