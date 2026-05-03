Semecor, más de 30 años de vanguardia en diagnóstico por imagen
VIDA
A lo largo de sus más de tres décadas Semecor ha ido evolucionando e incorporando tecnología para ofrecer a sus pacientes la mejor atención y servicio
Con tres décadas de trayectoria, Semecor se ha consolidado como un referente en su sector. Ofrecen una cartera multidisciplinar que incluye traumatología, fisioterapia, psicología, cardiología y nutrición, y están especializados de forma especial en el diagnóstico por imagen, área en la que sus facultativos actúan como formadores a nivel nacional. La clave de su éxito reside en una inversión constante en tecnología punta. La clínica ha evolucionado a la par de la innovación médica, incorporando desde ecógrafos convencionales hasta los más modernos equipos portátiles y sistemas de sonda digital. Esta apuesta por la digitalización, sumada a su colaboración con las principales aseguradoras y el servicio privado, sitúa al centro como una entidad puntera.
- Dirección: Rúa Mateo de Prado, 12, Ourense
- Contacto: 988 243 300
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