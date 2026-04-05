Sibila piercing studio, una experiencia premium cuidada al detalle
VIDA
Vera Aguilera, alias Veraluna, transforma el body piercing en una experiencia exclusiva en Sibila Piercing Studio, combinando calidad, seguridad y técnicas de estándares internacionales en Ourense
Desde hace más de siete años, Vera Aguilera -conocida en redes sociales como Veraluna- se dedica al mundo del body piercing, un oficio que comenzó en estudios de tatuaje y que con los años la llevó a crear su propio espacio. Su objetivo es ofrecer un servicio exclusivo, centrado en la calidad, la seguridad y la experiencia personalizada.
Aquí trabaja técnicas equiparadas a los estándares internacionales, utilizando únicamente titanio. Entre sus especialidades están los proyectos de oreja o la puesta de gemas dentales, realizadas con joyería Swarovski y materiales supervisados sin dañar el esmalte ni perforar el diente. Sibila Piercing Studio no es solo un lugar para perforarse, sino un espacio donde cada detalle cuenta.
- Dirección: Rúa Pena Trevinca, 9, Ourense
- Contacto: 988 608 578
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