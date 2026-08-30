Tai-Tao, un punto de encuentro con ambiente joven en A Gudiña
VIDA
Con dueños jóvenes y un trato cercano, el Tai-Tao se convierte en una gran opción en A Gudiña para todos. Ofrece desayunos donde destacan los zumos y con cada consumición se ofrece un pincho de cortesía. Un espacio donde queda día 10 de mes se instala una pulpeira
El Tai-Tao ofrece desayunos con bollería, tostadas, cafés y zumos, en un ambiente joven, cercano y familiar, aunque recibe a clientes de todas las edades. El local cuenta con futbolín, diana, dos terrazas, una delante y otra en la parte trasera, y pincho de cortesía con cada consumición, creando un espacio perfecto para disfrutar y compartir buenos momentos. Todos los días 10 de cada mes, coincidiendo con la feria de A Gudiña, una pulpeira se instala delante del bar para preparar y servir raciones de pulpo, sumándose al ambiente de esta jornada. Además, Tai-Tao es la sede social del Motoclub Cochos Bravos, convirtiéndose en un punto habitual de reunión para sus integrantes y aficionados al mundo de las motos. Con dueños jóvenes y un trato cercano, apuesta por un ambiente acogedor y familiar.
- Dirección: Rúa Beato Sebastián Aparicio, 9 (bajo) - A Gudiña
- Horario: De jueves a martes, de 09:00 a cierre
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