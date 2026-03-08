O teu operador, especialista en llegar donde otros no llegan para garantizar un rural conectado
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Esta empresa formada por especialistas del sector quiere ayudar y asesorar a las personas para encontrar la mejor solución tecnológica a cada situación
O teu operador es un operador de telecomunicaciones con todos los servicios que nació en el año 2016 con el fin de ofrecer en Galicia el mejor servicio a la hora de comunicarse, ya sea con fibra, telefonía fija y móvil y televisión.
Formado por un grupo de personas con gran experiencia en el sector, su principal objetivo es asesorar y ayudar a encontrar la mejor solución a cada situación. Su prioridad es ofrecer servicios de calidad al mejor precio posible (consultar diferentes tarifas y combos de servicios), llegando donde otros no llegan y haciendo posible un rural conectado. Además, también realizan servicios especializados a empresas.
- Atención al cliente: De lunes a domingo, 24 horas, 886 661 402/ 613 118 188
- Correo electrónico: info@oteuoperador.gal
