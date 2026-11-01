Tierra Madre estrena gerencia con una apuesta por la calidad
VIDA
La cafetería, Tierra Madre, apuesta por productos de primera calidad y un servicio cercano y familiar, con el objetivo de crear un ambiente agradable en el que cada cliente se sienta como en casa.
Tierra Madre inicia una nueva etapa con gerencia renovada y ganas de seguir creciendo. Tras un mes de andadura, el establecimiento amplía poco a poco su oferta, que incluye desayunos variados y tapas para disfrutar durante la tarde. La cafetería apuesta por productos de primera calidad y un servicio cercano y familiar, con el objetivo de crear un ambiente agradable en el que cada cliente se sienta como en casa.
Esta nueva etapa busca consolidar el local como un punto de encuentro para quienes disfrutan de una buena pausa a lo largo del día. La variedad de propuestas permite adaptarse a diferentes momentos, desde el primer café de la mañana hasta el aperitivo de la tarde.
- Dirección: Avda. de la Habana, nº 3, bajo - Ourense
- Horario: De lunes a viernes de 07:00 a 24:00 horas. Sábados de 08:00 a 24:00 horas. Domingos cerrado por descanso
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