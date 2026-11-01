Tierra Madre estrena gerencia con una apuesta por la calidad

Tierra Madre inicia una nueva etapa con gerencia renovada y ganas de seguir creciendo. Tras un mes de andadura, el establecimiento amplía poco a poco su oferta, que incluye desayunos variados y tapas para disfrutar durante la tarde. La cafetería apuesta por productos de primera calidad y un servicio cercano y familiar, con el objetivo de crear un ambiente agradable en el que cada cliente se sienta como en casa.

Relacionado Ardora Café ofrece café de especialidad y sabor casero para cada momento

Esta nueva etapa busca consolidar el local como un punto de encuentro para quienes disfrutan de una buena pausa a lo largo del día. La variedad de propuestas permite adaptarse a diferentes momentos, desde el primer café de la mañana hasta el aperitivo de la tarde.