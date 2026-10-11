Tres recetas perfectas para disfrutar del otoño en Ourense: un menú completo, fácil y lleno de sabor
EL TOQUE DE INÉS
Unas tortitas de zanahoria y queso como entrante, fideos con calamares de plato principal y una mousse de chocolate y manzana de postre conforman una propuesta sencilla y sabrosa para cocinar en casa este otoño.
Con la llegada del otoño, la cocina invita a recuperar recetas caseras, aprovechar los productos de temporada y disfrutar de platos reconfortantes sin necesidad de complicarse demasiado. La propuesta de El Toque de Inés reúne tres elaboraciones que permiten preparar un menú completo, desde un entrante de verduras y queso hasta un plato marinero y un postre en el que la manzana adquiere todo el protagonismo.
La combinación apuesta por ingredientes cotidianos y preparaciones accesibles, con alternativas para quienes buscan ideas diferentes para las comidas familiares o para sorprender a sus invitados durante los próximos meses.
Tortitas de zanahoria y queso para abrir el menú
Las tortitas de zanahoria y queso son una opción sencilla para comenzar la comida con una receta que combina verduras, huevo y queso fundido. Al no llevar harina, la clave está en retirar bien la humedad de la zanahoria para conseguir una textura firme y evitar que las tortitas se deshagan.
Ingredientes para preparar las tortitas:
- 4 zanahorias medianas.
- 2 huevos.
- 80 gramos de queso rallado, como mozzarella, tetilla, gouda o San Simón.
- Una pizca de pimienta negra.
- Una pizca de sal.
- Media cucharadita de ajo en polvo.
- Unas gotas de aceite de oliva.
Cómo prepararlas
- Pelar o limpiar las zanahorias, rallarlas y escurrirlas bien con las manos o con un paño limpio para eliminar el exceso de agua.
- Batir los huevos en un bol y añadir la sal, la pimienta, el ajo en polvo y el queso rallado.
- Incorporar la zanahoria escurrida y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Precalentar el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Cubrir una bandeja con papel vegetal y pincelarlo ligeramente con aceite de oliva.
- Formar pequeños montones con la mezcla, aplastarlos para darles forma redonda y hornear durante 15-18 minutos.
- Para conseguir una superficie más crujiente, activar el gratinador durante los últimos dos o tres minutos. Dejar reposar las tortitas un par de minutos antes de retirarlas de la bandeja.
El resultado es un entrante dorado y sabroso que puede servirse recién hecho, como aperitivo o acompañado de una salsa suave.
Fideos con calamares, un plato principal con sabor a mar
Para continuar el menú, los fideos con calamares aportan el sabor marinero a una receta que combina un buen sofrito de verduras con caldo de pescado o marisco. El truco está en tostar previamente los fideos y cocinar lentamente el sofrito para potenciar el sabor del conjunto.
Ingredientes para cuatro personas:
- 4 calamares, con un peso total aproximado de 600-700 gramos.
- 400 gramos de fideos finos.
- 1 cebolleta.
- 1 pimiento verde.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de concentrado de tomate.
- 1 litro de caldo de pescado o marisco.
- Aceite de oliva.
- Sal.
Cómo prepararlos
- Tostar los fideos en una cazuela amplia, sin aceite y removiendo con frecuencia, hasta que adquieran un tono dorado. Retirarlos y reservarlos.
- Añadir un chorrito de aceite de oliva a la misma cazuela y sofreír el ajo picado. Incorporar la cebolleta y el pimiento verde troceados y cocinar durante 8-10 minutos a fuego medio-bajo.
- Limpiar los calamares y cortarlos en aros finos, aprovechando también las aletas. Añadirlos al sofrito y cocinar durante cuatro o cinco minutos.
- Incorporar el concentrado de tomate y remover para que se integre con las verduras y los calamares.
- Agregar los fideos tostados y mezclar durante un minuto antes de verter el caldo caliente.
- Cocinar a fuego medio durante 8-10 minutos, o el tiempo que indique el fabricante de los fideos, hasta que estén en su punto y hayan absorbido buena parte del líquido.
- Dejar reposar un par de minutos antes de servir.
Este plato resulta ideal para una comida familiar, con el caldo y el sofrito aportando intensidad y los calamares como protagonistas. La receta puede ajustarse al gusto personal, según se prefiera un resultado más jugoso o con los fideos más secos.
Mousse de chocolate y manzana para poner el broche dulce
El postre propone una combinación de dos ingredientes muy reconocibles del otoño: la manzana y el chocolate. Esta elaboración destaca por su sencillez, ya que utiliza únicamente fruta y chocolate de fundir, sin necesidad de añadir nata ni otros ingredientes.
Ingredientes:
- 900 gramos de manzanas.
- 600 gramos de chocolate para fundir.
Cómo prepararla
- Pelar las manzanas, retirar el corazón y cortarlas en dados pequeños.
- Fundir el chocolate al baño María o en el microondas, en intervalos cortos y removiendo para evitar que se queme.
- Triturar el chocolate fundido junto con las manzanas hasta conseguir una mezcla fina y homogénea.
- Verter la preparación en el molde elegido. Una fuente rectangular de unos 20 por 15 centímetros puede servir para esta cantidad.
- Introducir en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche, hasta que la mezcla se enfríe y adquiera consistencia.
La receta ofrece una manera diferente de aprovechar las manzanas y conseguir un postre intenso en sabor. Aunque se presenta como mousse, su textura final dependerá de la variedad de manzana, del chocolate utilizado y del tiempo de refrigeración, por lo que puede quedar más cercana a una crema firme o a un dulce de corte.
Un menú para disfrutar del otoño en casa
Las tres recetas forman una propuesta variada que combina verduras, pescado y fruta con chocolate. Las tortitas permiten comenzar con un bocado ligero; los fideos con calamares aportan el plato más contundente de la comida, y la mousse pone el punto final con una combinación dulce y frutal.
Además, el menú permite organizar buena parte del trabajo con antelación: el postre puede prepararse la noche anterior y dejarse enfriar en la nevera, mientras que las tortitas y los fideos pueden elaborarse poco antes de sentarse a la mesa. Una propuesta de El Toque de Inés para quienes buscan ideas fáciles, caseras y sabrosas con las que renovar el recetario durante los meses de otoño.
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