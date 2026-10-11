Tres recetas perfectas para disfrutar del otoño en Ourense: un menú completo, fácil y lleno de sabor

Con la llegada del otoño, la cocina invita a recuperar recetas caseras, aprovechar los productos de temporada y disfrutar de platos reconfortantes sin necesidad de complicarse demasiado. La propuesta de El Toque de Inés reúne tres elaboraciones que permiten preparar un menú completo, desde un entrante de verduras y queso hasta un plato marinero y un postre en el que la manzana adquiere todo el protagonismo.

La combinación apuesta por ingredientes cotidianos y preparaciones accesibles, con alternativas para quienes buscan ideas diferentes para las comidas familiares o para sorprender a sus invitados durante los próximos meses.

Tortitas de zanahoria y queso para abrir el menú

Las tortitas de zanahoria y queso son una opción sencilla para comenzar la comida con una receta que combina verduras, huevo y queso fundido. Al no llevar harina, la clave está en retirar bien la humedad de la zanahoria para conseguir una textura firme y evitar que las tortitas se deshagan.

Tortitas de zanahoria y queso.

Ingredientes para preparar las tortitas:

4 zanahorias medianas.

2 huevos.

80 gramos de queso rallado, como mozzarella, tetilla, gouda o San Simón.

Una pizca de pimienta negra.

Una pizca de sal.

Media cucharadita de ajo en polvo.

Unas gotas de aceite de oliva.

Cómo prepararlas

Pelar o limpiar las zanahorias, rallarlas y escurrirlas bien con las manos o con un paño limpio para eliminar el exceso de agua. Batir los huevos en un bol y añadir la sal, la pimienta, el ajo en polvo y el queso rallado. Incorporar la zanahoria escurrida y mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Precalentar el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Cubrir una bandeja con papel vegetal y pincelarlo ligeramente con aceite de oliva. Formar pequeños montones con la mezcla, aplastarlos para darles forma redonda y hornear durante 15-18 minutos. Para conseguir una superficie más crujiente, activar el gratinador durante los últimos dos o tres minutos. Dejar reposar las tortitas un par de minutos antes de retirarlas de la bandeja.

El resultado es un entrante dorado y sabroso que puede servirse recién hecho, como aperitivo o acompañado de una salsa suave.

Fideos con calamares, un plato principal con sabor a mar

Para continuar el menú, los fideos con calamares aportan el sabor marinero a una receta que combina un buen sofrito de verduras con caldo de pescado o marisco. El truco está en tostar previamente los fideos y cocinar lentamente el sofrito para potenciar el sabor del conjunto.

Fideos con calamares.

Ingredientes para cuatro personas:

4 calamares, con un peso total aproximado de 600-700 gramos.

400 gramos de fideos finos.

1 cebolleta.

1 pimiento verde.

2 dientes de ajo.

2 cucharadas de concentrado de tomate.

1 litro de caldo de pescado o marisco.

Aceite de oliva.

Sal.

Cómo prepararlos

Tostar los fideos en una cazuela amplia, sin aceite y removiendo con frecuencia, hasta que adquieran un tono dorado. Retirarlos y reservarlos. Añadir un chorrito de aceite de oliva a la misma cazuela y sofreír el ajo picado. Incorporar la cebolleta y el pimiento verde troceados y cocinar durante 8-10 minutos a fuego medio-bajo. Limpiar los calamares y cortarlos en aros finos, aprovechando también las aletas. Añadirlos al sofrito y cocinar durante cuatro o cinco minutos. Incorporar el concentrado de tomate y remover para que se integre con las verduras y los calamares. Agregar los fideos tostados y mezclar durante un minuto antes de verter el caldo caliente. Cocinar a fuego medio durante 8-10 minutos, o el tiempo que indique el fabricante de los fideos, hasta que estén en su punto y hayan absorbido buena parte del líquido. Dejar reposar un par de minutos antes de servir.

Este plato resulta ideal para una comida familiar, con el caldo y el sofrito aportando intensidad y los calamares como protagonistas. La receta puede ajustarse al gusto personal, según se prefiera un resultado más jugoso o con los fideos más secos.

Mousse de chocolate y manzana para poner el broche dulce

El postre propone una combinación de dos ingredientes muy reconocibles del otoño: la manzana y el chocolate. Esta elaboración destaca por su sencillez, ya que utiliza únicamente fruta y chocolate de fundir, sin necesidad de añadir nata ni otros ingredientes.

Mouse de chocolate y manzana.

Ingredientes:

900 gramos de manzanas.

600 gramos de chocolate para fundir.

Cómo prepararla

Pelar las manzanas, retirar el corazón y cortarlas en dados pequeños. Fundir el chocolate al baño María o en el microondas, en intervalos cortos y removiendo para evitar que se queme. Triturar el chocolate fundido junto con las manzanas hasta conseguir una mezcla fina y homogénea. Verter la preparación en el molde elegido. Una fuente rectangular de unos 20 por 15 centímetros puede servir para esta cantidad. Introducir en la nevera durante varias horas, preferiblemente toda la noche, hasta que la mezcla se enfríe y adquiera consistencia.

La receta ofrece una manera diferente de aprovechar las manzanas y conseguir un postre intenso en sabor. Aunque se presenta como mousse, su textura final dependerá de la variedad de manzana, del chocolate utilizado y del tiempo de refrigeración, por lo que puede quedar más cercana a una crema firme o a un dulce de corte.

Un menú para disfrutar del otoño en casa

Las tres recetas forman una propuesta variada que combina verduras, pescado y fruta con chocolate. Las tortitas permiten comenzar con un bocado ligero; los fideos con calamares aportan el plato más contundente de la comida, y la mousse pone el punto final con una combinación dulce y frutal.

Además, el menú permite organizar buena parte del trabajo con antelación: el postre puede prepararse la noche anterior y dejarse enfriar en la nevera, mientras que las tortitas y los fideos pueden elaborarse poco antes de sentarse a la mesa. Una propuesta de El Toque de Inés para quienes buscan ideas fáciles, caseras y sabrosas con las que renovar el recetario durante los meses de otoño.