Xurxo Morgade, el barbero de Ourense que desfila en París

Xurxo Morgade combina la profesión de barbero en Ourense con desfiles de moda en París.

De las referencias cinematográficas de Johnny Depp y el armario vintage de su abuelo de 89 años, a desfilar en la Paris Fashion Week y convertirse en uno de los rostros de Dame Après Paris. La trayectoria de Xurxo Morgade es la prueba de que el estilo no entiende de códigos postales, sino de actitud y visión. Combinando su día a día entre las tijeras de una barbería en Ourense y los flashes de la moda urbana, el modelo e influencer gallego ha sabido fusionar el visagismo, el “streetwear” japonés y la cultura skater para construir una identidad visual única. Hablamos con él sobre cómo romper las normas no escritas de la moda masculina, la evolución de la escena creativa en Galicia y lo que realmente se esconde tras las bambalinas de una industria tan loca como fascinante.

Perfil Nombre: Xurxo Morgade Martínez

Lugar de nacimiento: Ourense, 1999

Profesión: Modelo y barbero

Xurxo Morgade desfilando. | La Región

Pregunta. ¿Cómo empezaste en el mundo de la moda?

Respuesta. Siempre me llamó mucho la atención el mundo visual, tanto la moda como el cine. De ahí saqué muchas referencias, sobre todo de actores cuyo estilo me flipaba, como Johnny Depp o Brad Pitt. Además, en mi familia siempre hubo cierta conexión con la ropa. Mi tío Joaquín tenía un closet increíble y a veces me dejaba algunas prendas, así que poco a poco fui experimentando y construyendo mi propio estilo. Pero sobre todo mi abuelo q fue el q más joyas (ropa) me regaló de su armario por el estilazo q tiene a sus 89 años y es una de las personas q más hizo creer en mi. Con el tiempo empecé a variar más mi forma de vestir y a compartirlo en Instagram. Empecé desde cero, creando contenido con mis propias prendas y comprando poco a poco ropa que realmente me representaba. A raíz de eso, algunas tiendas y marcas comenzaron a fijarse en mi perfil y a contactarme para colaborar, y así fue como empecé a meterme más en el mundo de la moda.

P. ¿Cómo describirías tu estilo?

R. Hubo una época en la que me ceñía bastante a lo que ahora llaman “old money”, aunque yo siempre le llamé vestir rollo DiCaprio. Con el tiempo fui evolucionando hacia algo mucho más versátil, aunque siempre intento respetar las proporciones. Últimamente, el estilo que más me llama es el streetwear japonés.

P. ¿Hay referentes concretos -músicos, artistas o culturas- que hayan marcado cómo vistes?

R. La cultura skater fue probablemente la que más me marcó a la hora de vestir. También utilizo muchas referencias de mangas japoneses y del cine.

P. Trabajas en una barbería. ¿Cómo influye esta faceta en tu estilo?

R. Siempre he pensado que un buen corte de pelo va de la mano de un buen outfit. Para mí, el estilo no es solo la ropa, sino la imagen completa. También aplico bastante el tema del visagismo, teniendo en cuenta las proporciones y la personalidad de cada persona para encontrar un corte que realmente encaje con su estilo y le favorezca.

R.

P. ¿Cómo influye Ourense en tu manera de entender la estética y la imagen?

R. Desde mi punto de vista, Ourense es una ciudad pequeña, pero trabajando en la barbería conocí muchísimo talento creativo: diseñadores, tatuadores y gente con mucha personalidad visual de la que fui aprendiendo y nutriéndome.

P. ¿Hay escena en Ourense? Gente con quien compartir ese interés por la estética, la imagen o la moda urbana?

R. Sí, y cada vez más. Hay gente con muchísimo estilo y además abrieron tiendas que le dieron mucha vida a la ciudad, como Low Closet o Bloque Store, que tienen una comunidad muy marcada alrededor de su estética y sus prendas.

P. ¿Cómo se construye una carrera en moda desde una ciudad como Ourense?

R. Sinceramente, creo que el mejor consejo es salir de tu zona de confort y viajar o conocer otros ambientes donde puedas descubrir estilos y formas de crecer que aquí quizá no ves tanto. Y sobre todo, entender que las redes sociales son una herramienta de trabajo muy potente para darte a conocer.

“El secreto para dedicarse a la moda desde Ourense es perder el miedo al qué dirán y exprimir las redes sociales”

P. Tienes una presencia fuerte en redes sociales. ¿Cómo contribuyen a tu carrera?

R. obre todo dándome visibilidad para trabajar con marcas y fotógrafos que fui conociendo desde mis inicios.

P. Eres modelo de Dame Aprés Paris. ¿Cómo llegaste a ellos?

R. La verdad es que llegué a ellos gracias a mi novia. Empecé haciendo fotos para una marca anterior y después me invitaron a desfilar en su primer desfile en Madrid. Ahí fue cuando realmente abrí los ojos y entendí la locura que iba a ser formar parte de ese proyecto. Trabajar con ellos es una experiencia única. Al final somos como una familia. Dacal y Mateo consiguieron crear un grupo muy unido entre todos los modelos. Con ellos todavía no desfilé en Fashion Week, aunque sí hice cuatro desfiles con la marca.

Es modelo de Dame Après Paris. | La Región

P. Además de modelo para Dame Aprés Paris, participaste en la Paris Fashion Week.

R. El desfile que hice en la Fashion Week de París fue para una marca llamada Doina y sinceramente fue una experiencia increíble y un sueño para mí.

P. ¿Hay algún tipo de ropa o estética con la que te sientas especialmente cómodo frente al objetivo?

R. La estética japonesa y el streetwear son probablemente con lo que más cómodo me siento ahora mismo, sobre todo por los cortes anchos y las proporciones. Y obviamente, trabajar con Dame Aprés también es una experiencia visual increíble por toda la estética que manejan en sus shootings.

P. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de cómo funciona la industria de la moda por dentro?

R. Es un mundo muchísimo más loco de lo que imaginaba desde fuera. Pero también gracias a entrar en este panorama conocí personas que hoy considero muy importantes para mí.

P. El algoritmo premia ciertos cuerpos y estéticas. ¿Alguna vez sentiste presión por encajar?

R. No, porque creo que ser tú mismo es la verdadera clave. Eso no quita que si hay algo que quieres cambiar o moldear por gusto propio, lo hagas. Pero siempre por ti y por tu paz mental, no por el miedo a lo que digan los demás.

P. Al pensar en moda, parece que las mujeres copan más el mercado. ¿Crees que interesa menos a los hombres?

R. Yo creo que realmente la ropa hoy en día es bastante unisex, pero muchas marcas siguen enfocando ciertos accesorios o complementos más hacia la moda femenina, y eso hace que muchos hombres lo vean desde ese punto de vista. Siento que si las grandes marcas hicieran campañas o publicidad más unisex, o más equilibradas en ese sentido, probablemente también se equilibraría mucho más el consumo y el interés de los hombres por la moda.

Xurxo Morgade junto a otros compañeros modelos. | La Región

P. ¿El modelaje masculino tiene reglas distintas al femenino?

R. Sinceramente, creo que a día de hoy ambos mundos están bastante igualados.

P. Tienes un estilo muy propio y creativo. ¿Qué comentarios recibes y qué decides ignorar?

R. La mayoría de la gente suele decirme que le mola mi estilo y que tengo facilidad para combinar prendas de forma visual. Aunque alguna vez también aparece el típico comentario despectivo cuando alguien no entiende cómo vas vestido, pero intento ignorarlo sin darle importancia importancia.

P. ¿En qué punto está la moda masculina en la calle? ¿Hay menos libertad creativa?

R. Creo que está evolucionando muchísimo y cada vez la gente se atreve más. Aun así, en comparación con la moda femenina, todavía parece que en hombre hay más normas no escritas sobre cómo vestir. Pero sí siento que ahora hay mucha más gente mezclando estilos, jugando con proporciones, cortes o referencias visuales, y eso hace que todo esté evolucionando bastante.

La cultura skater es una de sus inspiraciónes. | La Región

P. Si pudieras trabajar con cualquier marca o fotógrafo del mundo, ¿cuál sería?

R. Como sueño dentro de la moda, me encantaría trabajar con Balenciaga, Vetements o Louis Vuitton. Y a nivel fotografía siempre me gustó muchísimo el estilo de Nick Knight.

P. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

R. Me gustaría estar modelando para marcas que realmente me gusten y vivir de crear contenido para ellas. Y aunque seguiría con la barbería porque me complementa mucho, seguramente dedicándole menos tiempo que ahora.

P. ¿Qué le dirías a alguien de Galicia que quiere dedicarse a la moda y no sabe por dónde empezar?

R. Que pierda el miedo al qué dirán y empiece a experimentar con la ropa que ya tiene en su armario. Y que no piense que por vivir en una ciudad pequeña nadie lo va a ver, porque las redes sociales son una herramienta muy fuerte para darte a conocer.