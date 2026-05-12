Noa Ropri, modelo de O Riós: "Oxalá poder chegar a desfilar nas pasarelas de París ou Milán"

O Riós pisa cada vez con más fuerza en las pasarelas gracias a su vecina Noa Rodríguez Prieto, conocida profesionalmente como Noa Ropri. Esta joven modelo, que desfiló por primera vez con 14 años de la mano del diseñador vianés Jorge Álvarez, viene trazando una trayectoria ascendente en el mundo de la moda que acaba de alcanzar un nuevo hito. Y es que la presencia de esta ourensana no ha pasado desapercibida en la reciente Fashion Week Latam de Madrid, en la que tuvo la oportunidad de desfilar para la conocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

Noa Ropri junto a la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. | Noa Ropri

Celebrado el pasado 6 de mayo en la Fundación Pons, este evento se ha ido consolidando como un puente para el diseño iberoamericano, al conectar a la capital española con Nueva York y Miami y reunir colecciones de países como México, Nicaragua y Colombia en una pasarela definida por la sostenibilidad y el color. En esta edición, la orriolense no solo participó como modelo, sino que fue elegida como la imagen de la campaña para promocionar el desfile, asumiendo un rol de embajadora que resalta su creciente proyección.

Trabajar con Ruiz de la Prada fue una experiencia que Noa guarda con cariño por su carácter único: “Polo que a puiden coñecer é unha persoa divertida, e os seus desfiles baséanse precisamente niso. Temos que amosarnos alegres e sorrir, algo que contrasta coa seriedade habitual das pasarelas”.

Apasionada de la moda

Sesión de fotos en Madrid. | Antonio Rocha

Noa, que reside en Madrid desde hace dos años para facilitar su contacto con diversas agencias y compaginar su carrera en el modelaje con sus estudios de azafata de vuelo, se define como una “apasionada” de la moda desde siempre. Si bien por ahora el modelaje y los castings son ante todo una forma de ir ganando experiencia y desarrollar su propio “book”.

En su corta pero prometedora carrera, Noa ya ha sido imagen de marcas como Zara, y ha desfilado para Custo Barcelona y la modista María Lafuente en la Fashion Week de Madrid. A pesar de su versatilidad ante la cámara, ella tiene clara su preferencia: “Aínda que tamén fago ‘shootings’ de fotos, desfilar é sen dúbida o que máis me gusta”.

Desfile para Custo Barcelona. | Jaime Recarte.

Para esta joven modelo, que estudió en el instituto García Barbón de Verín y regresa con frecuencia a O Riós, verse en el centro de las miradas de la moda internacional supone dar un paso más en su objetivo. “Soño con poder dedicarme ás pasarelas, pero sei que hai moita compentecia”, confiesa Noa al hablar de sus metas a medio plazo, que ya miran hacia las grandes capitales como “Milán, París ou Nova York”.