A LA ALTURA DE BOIMORTO
Una colisión entre una furgoneta y un turismo deja un herido en la N-525 en Vilamarín
A LA ALTURA DE BOIMORTO
Una persona necesitó asistencia sanitaria tras sufrir un golpe en la cabeza en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-525, a la altura de Boimorto, en Vilamarín. En el siniestro se vieron implicados una furgoneta y un turismo.
El aviso lo dio un testigo a través del 112, que alertó de la colisión y solicitó asistencia para una de las personas implicadas. Hasta el lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil y Protección Civil de Vilamarín para atender la incidencia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
A LA ALTURA DE BOIMORTO
Una colisión entre una furgoneta y un turismo deja un herido en la N-525 en Vilamarín
PREMIOS E XURADO
O OUFF presenta unha edición con ganas de medrar
NOITES TEATRAIS DE VILAMARÍN
Vilamarín levanta el telón de sus tradicionales Noites Teatrais
600.000 EUROS
Vilamarín, a punto de acabar su centro de día
Lo último
CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
Cazados dos motoristas a 160 km/h en tramos limitados a 60 en carreteras de Ourense