Una colisión entre una furgoneta y un turismo deja un herido en la N-525 en Vilamarín

A LA ALTURA DE BOIMORTO

El accidente se produjo a la altura de Boimorto y obligó a movilizar a los servicios sanitarios, la Guardia Civil y Protección Civil tras el aviso de un testigo.

Ambulancia
Ambulancia | Archivo

Una persona necesitó asistencia sanitaria tras sufrir un golpe en la cabeza en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-525, a la altura de Boimorto, en Vilamarín. En el siniestro se vieron implicados una furgoneta y un turismo.

El aviso lo dio un testigo a través del 112, que alertó de la colisión y solicitó asistencia para una de las personas implicadas. Hasta el lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil y Protección Civil de Vilamarín para atender la incidencia.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats