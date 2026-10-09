Sufre una indisposición y tiene un accidente al salirse de la autovía A-52 en Albarellos
SALIDA DE VÍA
Un accidente de tráfico en la A-52, a la altura de Albarellos, movilizó a los servicios de emergencia por la presencia de restos en la vía y una persona herida.
Un accidente de tráfico en la A-52, a la altura del kilómetro 170 dirección Benavente, en Albarellos (Monterrei), provocó la movilización de varios servicios de emergencia debido a la presencia de numerosos restos sobre la calzada, que podían dificultar la circulación. Un hombre sufrió una indisposición y se salió de la autovía contra uno de los bordes del firme cuando eran las 16:12 horas de la tarde del viernes.
El suceso se produjo en sentido salida de la vía, donde un vehículo quedó fuera de la calzada. El ocupante presentaba mareos y dolor en una mano, aunque se le encontró fuera del vehículo por sus propios medios,
Hasta el lugar se movilizaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y bomberos, ante las condiciones de la vía y la necesidad de atender a la persona afectada.
Un atropello en la avenida de Marín de Ourense
Por otra parte, los servicios de emergencia también intervinieron en un atropello registrado en la avenida de Marín (A Ponte), frente a las instalaciones de Correos, en la ciudad de Ourense, alrededor de las 15:30 horas.
Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios del 061, que atendieron a una persona afectada por el suceso.
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