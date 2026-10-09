Sufre una indisposición y tiene un accidente al salirse de la autovía A-52 en Albarellos

Ubicación aproximada de la A-52 en el que tuvo lugar el accidente de tráfico.

Un accidente de tráfico en la A-52, a la altura del kilómetro 170 dirección Benavente, en Albarellos (Monterrei), provocó la movilización de varios servicios de emergencia debido a la presencia de numerosos restos sobre la calzada, que podían dificultar la circulación. Un hombre sufrió una indisposición y se salió de la autovía contra uno de los bordes del firme cuando eran las 16:12 horas de la tarde del viernes.

El suceso se produjo en sentido salida de la vía, donde un vehículo quedó fuera de la calzada. El ocupante presentaba mareos y dolor en una mano, aunque se le encontró fuera del vehículo por sus propios medios,

Hasta el lugar se movilizaron efectivos del 061, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y bomberos, ante las condiciones de la vía y la necesidad de atender a la persona afectada.

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Un atropello en la avenida de Marín de Ourense

Por otra parte, los servicios de emergencia también intervinieron en un atropello registrado en la avenida de Marín (A Ponte), frente a las instalaciones de Correos, en la ciudad de Ourense, alrededor de las 15:30 horas.

Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios del 061, que atendieron a una persona afectada por el suceso.