Vilamarín sorteará el acceso a VPO el día 10 de noviembre

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) realizará en Vilamarín un sorteo para el derecho de acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler el próximo 10 de noviembre.

Los inscritos como demandantes de vivienda podrán ir accediendo tras el sorteo a los inmuebles una vez vayan quedando vacantes y disponibles, siéndoles asignado el domicilio que mejor se adapte a la situación de su unidad familiar.

Habrá excepciones para “os emigrantes que desexen retornar, e acrediten ter residido fora de Galicia durante polo menos cinco anos”

Para poder acceder al sorteo, los demandantes deben residir o trabajar en el concello de Vilamarín, recogiendo la normativa una excepción para “os emigrantes que desexen retornar, e acrediten ter residido fora de Galicia durante polo menos cinco anos”, según indican las bases. Tampoco podrán disponer de una vivienda propia, salvo que se trate de un inmueble “en estado inhabitable, suxeito a expropiación ou un desafuizamento non imputable á persoa interesada”, añaden las bases quienes también prohiben que ningún miembro de la unidad de convivencia pueda poseer bienes inmuebles con un valor catastral superior a los 30.000 euros.

Además, el acceso será siempre bajo régimen de alquiler “quedando estricamente prohibida a súa cesión ou subarrendamento”, pudiendo disponer del inmueble durante siete años. La renta a pagar se calculará aplicando un 2% al precio de venta estipulado para la vivienda y sus anexos. El IGVS exige, asimismo, “manter a vixencia da inscrición no Rexistro de Demandantes ao longo de todo o proceso de selección”.

El sorteo para el derecho de acceso a las VPO se celebrará ante notario en Ourense el próximo martes, 10 de noviembre y, a medida que se vayan produciendo vacantes, el IGVS las irá asignando en riguroso orden de prelación, y una vez que el beneficiario haya acreditado el pago de la fianza.