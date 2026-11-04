Rosa Domínguez, superviviente del accidente del choque de trenes en Urda (Toledo), se hace esa pregunta. La hace en voz alta, en una entrevista televisiva, relatando lo que ocurrió en su vagón antes y después del impacto.

Cuenta que estuvo a punto de no subir a ese tren porque estaba enferma, había huelga al día siguiente y habían anulado su billete. Sin embargo, lo cogió por responsabilidad profesional: había quedado con gente en Sevilla. Se confiesa creyente y se pregunta: “Dios mío, ¿por qué estoy aquí?” Luego, relata que una vez que ya estaban fuera del vagón quería ayudar y se fue a echar una mano a los otros pasajeros más necesitados. Decía que “sólo” podía acompañar y consolar. “Sólo” les animaba, les daba luz, esperanza, paz.

Rosa, yo creo que ya sabes por qué estabas allí. Gracias en el nombre de esas personas y gracias por el testimonio, por la enseñanza de vida. Y por la pregunta.

Ernesto López-Barajas González

(Santiago de Compostela)