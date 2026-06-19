La Alcaldía de Vilamartín ya la ocupa Sherezade Núñez

Rodeada de una amplia representación de dirigentes socialistas, Sherezade Núñez Rodríguez recogió este viernes el bastón de mando del Concello de Vilamartín de Valdeorras. La teniente de alcalde lo tomó de manos de Enrique Álvarez Barreiro, después de que éste renunciase por motivos personales. El relevo se produjo en un pleno breve, en el cual el portavoz del grupo municipal del PP, José Pinto Álvarez, renunció a postularse para competir por la Alcaldía. La mayoría absoluta que otorgaron los seis votos de los concejales del PSdeG-PSOE aceleraron la toma de posesión de la segunda mujer que ocupa la presidencia de la Corporación municipal. La primera fue María Jesús Candal Jarrín, quien desarrolló esta labor hace ya más de una década.

Antes de dirigirse al resto de la Corporación y al público reunido en el salón de plenos, la alcaldesa tuvo unas palabras de agradecimiento para los voluntarios del Concello, cuya labor volvió a ser decisiva para afrontar los daños causados por la tormenta del pasado miércoles. “Sin eles non sacaríamos adiante os problemas que temos despois do incendio do ano pasado”, dijo Sherezade Núñez.

“UN RETO” Inmediatamente después, comenzó una intervención en la que calificó “un reto afrontar o futuro da Administración municipal”, recordando el origen rural del Concello que dirige. “É terra de labregos, emigrantes e retornados”, comentó para seguidamente considerar su “primeira obriga preservar a súa identidade, as sus costumes e tradicións”. También insistió en su obligación “de preservar o que fumos, o que somos e o que queremos… un pobo que ama o seu territorio camiña cara ao progreso, se volve competente e medra coa certeza de non perderse”.

Finalizó su intervención abriendo las puertas del Consistorio vilamartinés a toda la población. “Que todo o mundo síntase benvido a esta casa, que é a salvagarda da identidade de todos e ten como obriga representalos e unilos a todos”.

Una vez rematado el discurso de la alcaldesa, y ya en el exterior de la Casa Consistorial, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no descuidó referirse a la labor desarrollada por el ya exalcalde, Enrique Álvarez, durante el incendio de agosto de 2025. “Un recordo para Enrique, con quen vivimos mometos moi duros fai un ano”, dijo, recordando seguidamente el arreglo de la pista de San Vicente. “Xunta e Deputación non meteron man en arranxar o camiño de saída e salvou vidas”, añadió.

Besteiro finalizó sus declaraciones con unas palabras sobre Sherezade Núñez, con quien se abre “unha nova etapa para o Concello desde o compromiso, a proximidade e o profundo coñecemento do territorio”.