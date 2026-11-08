Arcos celebra su magosto con 450 asistentes

La localidad de Arcos, en el municipio de Vilamartín de Valdeorras, celebró este sábado su tradicional magosto popular, una de las citas de otoño más esperadas por el vecindario de la comarca. La convocatoria, que arrancó a partir de las 19:00 horas, reunió a alrededor de 450 personas en una jornada marcada por el ambiente festivo y la convivencia intergeneracional.

Como manda la tradición de estas fechas, el fuego y el tambor fueron los grandes protagonistas para asar más de 100 kilos de castañas, que hicieron las delicias de los asistentes junto con los platos típicos de la temporada. La cita contó además con una destacada implicación vecinal, ya que el menú se completó con un variado surtido de postres artesanales elaborados y aportados por los propios vecinos de la localidad.

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Tras la cena y la sobremesa comunitaria, la celebración se prolongó durante la noche con una animada fiesta con sesión de DJ, que puso la nota musical y el broche de oro a una multitudinaria cita festiva en Valdeorras.