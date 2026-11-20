La Asociación de Vecinos San Lourenzo de Arcos ha solicitado a los alcaldes de la comarca que promuevan una reunión conjunta con la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Ello, con el fin de analizar y coordinar las medidas necesarias ante la situación de emergencia ambiental que afecta a buena parte de Valdeorras.

La entidad vecinal vuelve a poner el foco en que las continuas catástrofes derivadas de las lluvias, son consecuencia del gran incendio forestal registrado en 2025, que arrasó miles de hectáreas en la comarca. Más de un año después, sus efectos siguen poniendo a prueba a los ayuntamientos, aunque con diferente intensidad en función del grado de afectación de cada municipio.

Desde la asociación se considera necesario que los representantes municipales unan esfuerzos para trasladar la gravedad de la situación al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga. La petición llega después de que varios concellos valdeorreses hayan reclamado la intervención autonómica para proteger las infraestructuras municipales básicas.

Medidas urgentes

Los vecinos subrayan que la Xunta debe aportar los recursos económicos y técnicos necesarios para afrontar los daños ocasionados por el fuego. Los ayuntamientos estarían destinando partidas de sus presupuestos a recuperar captaciones de agua, mejorar infraestructuras y restablecer comunicaciones, actuaciones que suponen una carga desproporcionada para sus capacidades. La asociación considera igualmente imprescindible la implicación de la CHMS, por sus competencias en planificación hidrológica, gestión de recursos y protección del dominio público hidráulico.

Entre las actuaciones exigidas figuran la reconstrucción y regeneración de los montes, la delimitación y conservación de los cauces, la restauración de los ríos y la retirada de restos de madera que puedan provocar arrastres. “La recuperación ambiental de Valdeorras requiere una respuesta coordinada entre administraciones”, expresa la entidad, con el fin de evitar nuevos problemas derivados de los incendios de 2025.