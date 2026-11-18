Las consecuencias de los catastróficos arrastres de tierra y biomasa tras las lluvias del domingo 15 de noviembre en las montañas de Vilamartín de Valdeorras, continúan condicionando la vida de los vecinos.

La rotura del puente de Baxeles y las inundaciones registradas en O Mazo, fueron los acontecimientos más visuales. Sin embargo, tales estragos derivados de los incendios volvieron dañar de lleno a dos recursos vitales: los suministros del agua y de la luz en el municipio.

La situación más complicada se vivió en la propia localidad de Vilamartín, donde los vecinos permanecieron unas 36 horas sin abastecimiento de agua, hasta la noche del lunes, debido al colapso de la red municipal. A ello se sumaba la interrupción total del suministro eléctrico durante unas tres horas. El tímido sol se puso, y el pueblo entero se sumió en la más pura oscuridad. Todo debido a la caída de varios pinos sobre el tendido eléctrico el domingo.

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El Concello informó sobre la complejidad de las reparaciones, debido a unos daños ya frecuentes sobre las redes de abastecimiento. Las autoridades municipales insisten en que no pueden afrontar en solitario la situación y siguen reclamando la implicación urgente de todas las administraciones. Piden planes de recuperación de montes y de prevención.