Los arrastres de un arroyo en Vilamartín de Valdeorras complican el acceso a Arnado

Las últimas lluvias y los arrastres que generan en los montes que ardieron en el verano de 2025 no solo ocasionaron problemas de turbidez en las traídas de agua de A Rúa y Vilamartín de Valdeorras. En este último municipio también dañaron el puente que permite el acceso a la aldea de Arnado desde el vecino término municipal de O Barco.

Los arrastres del cauce dañaron el paso, una circunstancia que llevó al Concello a cerrarlo al tráfico, asegurando a última hora de la mañana del sábado no poder "garantir a circulación con seguridade por este punto". Ante esta situación, el Concello vilamartinés hizo un llamamiento a extremar las precauciones, evitar los desplazamientos por esa zona y recurrir a itinerarios alternativos. No es la primera vez que los arrastres cierran el acceso, pues ya el pasado mes de julio una tormenta obligaba a cortar la circulación.

Los problemas ocasionados por el arroyo ya fueron informados a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Además, el Concello informa de que el puente será objeto de obras para que no se repita esta situación.