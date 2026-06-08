Enrique Álvarez Barreiro cierra su etapa como alcalde de Vilamartín de Valdeorras tras más de una década

Enrique Álvarez Barreiro durante su intervención en el pleno en el que anunció su renuncia como alcalde de Vilamartín de Valdeorras tras más de una década al frente del municipio.

El alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, presentó este 8 de junio su renuncia al cargo durante el pleno de la Corporación municipal, poniendo fin a 13 años como regidor y dos como concejal. Su despedida estuvo marcada por la emoción y por un amplio balance de una etapa que calificó de “intensa, exigente y compleja”.

En un discurso dirigido a los vecinos, Álvarez Barreiro aseguró que cierra esta etapa con una mezcla de emociones y agradecimiento por lo vivido en el municipio.

“Gobernar no es solo gestionar presupuestos o ejecutar obras, es estar cerca de la gente, compartir sus preocupaciones y buscar soluciones con humildad y compromiso”, señaló el hasta ahora alcalde, quien destacó también el papel de la vecindad como motor del municipio.

Balance de una etapa marcada por crisis y proyectos

El regidor hizo balance de su gestión, recordando momentos difíciles como la pandemia o los incendios forestales, así como hitos sociales como la celebración del Día das Letras Galegas en el municipio.

También puso en valor las actuaciones realizadas en infraestructuras y servicios básicos, como mejoras en el alumbrado, el abastecimiento de agua, accesos y calles en las distintas parroquias.

Durante su intervención, Álvarez Barreiro subrayó el papel de los mayores y de la juventud como “el corazón y la esperanza de esta tierra”, insistiendo en que gobernar en un municipio pequeño implica una dedicación permanente.

El ya exalcalde agradeció además el apoyo de concejales, personal municipal, colectivos sociales y de su familia, a la que dedicó unas palabras especialmente emotivas.

Relevo en la alcaldía el 20 de junio

Tras su renuncia, será Sherezade Núñez, hasta ahora teniente de alcalde y diputada provincial, quien asuma la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras.

El pleno extraordinario de investidura en el que se formalizará el cambio de gobierno está previsto para el sábado 20 de junio a las 12:00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento.