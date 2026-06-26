La meteorología aminora la caída de ventas de la pizarra en Valdeorras

La exportación de pizarra en los cuatro primeros meses del año cayó un 4,8 % respecto a las cifras del mismo periodo de 2025. El volumen supone, no obstante, una ligera mejoría sobre el 9,4 % de descenso que se había contabilizado hasta el mes de marzo, según los datos ofrecidos por el Clúster da Pizarra de Galicia, cuyas previsiones hablan de finalizar el año en unos números similares a los del ejercicio anterior.

Son varios los factores que influyen en esta ligera mejoría de las exportaciones del sector que genera 2.400 empleos directos, 10.000 indirectos y que supera el 25 % del producto interior bruto (PBI) de la comarca valdeorresa.

El mayor precio de la piedra ayuda a paliar el fuerte encarecimiento del combustible por el cierre de Ormuz

El factor más determinante hay que buscarlo en la mejoría de las condiciones meteorológicas, que favorecieron la labor de los colocadores de pizarra, según apuntaron fuentes del Clúster da Pizarra, que también indicaron que las cifras del primer trimestre del año fueron muy malas. En todo caso, los pizarristas confían en que el volumen de las exportaciones se mueva en datos similares a los del año 2025, que tampoco fue excesivamente positivo, con un 9,6 % menos de toneladas exportadas.

El aumento de un 3,6 % en el precio medio de la tonelada, si bien no es suficiente para superar el fuerte encarecimiento del precio del combustible, causado en buena medida por el cierre del paso de Ormuz -a consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán-, sí permite mejorar las cifras de la facturación, dejando el descenso en apenas un 1,4 % respecto al primer cuatrimestre de 2025.

Galicia, al frente de la producción

Las 120.384 toneladas de pizarra exportadas hasta abril supusieron una facturación superior a los 112,37 millones de euros, en un sector que sitúa a Galicia al frente de la producción, con un 55 % del total estatal, donde las canteras de Castilla y León ocupan el segundo lugar.

El principal destino de la piedra sigue siendo Francia, que aumentó el volumen importado en un 1,8 %, incrementando la facturación en el 6,1 %. Fueron 62.364 las toneladas que viajaron al país vecino, muy por encima de las 27.386 que llegaron a Gran Bretaña, donde las compras cayeron más del 13 %. Fue aún mayor la caída de las compras de Alemania, cuantificadas en 10.881 toneladas, o lo que es lo mismo, casi un 22 % menos respecto a las de 2025.

Un mercado por el que apuesta el sector de la pizarra y que en su día también produjo esta piedra para la construcción de viviendas, es el estadounidense. Las perspectivas no son malas en este caso, al pasar de 3.640 a 5.375 toneladas, incremento que supone un 47,7 % más de piedra y 4,75 millones de euros, acercándose a un destino, el belga, que adquirió 5.546 toneladas.

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